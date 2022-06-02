logo

BTC/USD

29909.24

ETH/USD

1821.82

LTC/USD

63.00

USD/UAH

36.00

EUR/UAH

38.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Блестящие голы и решительная победа украинцев: тренер Петраков поблагодарил шотландцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Блестящие голы и решительная победа украинцев: тренер Петраков поблагодарил шотландцев

Украинская сборная победила шотландцев и вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу

сегодня, 09:50
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Украинская команда выиграла матч в полуфинале Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Игра с командой Шотландии проходила в Глазго 1 июня. Матч завершился победой украинцев, которые забили три гола, тогда как хозяева — один гол в ворота нашей команды. Следующий матч – это игра с командой Уэльса за право выйти в финал Чемпионата мира.

Блестящие голы и решительная победа украинцев: тренер Петраков поблагодарил шотландцев

Украинская команда, фото с Фейсбук

Голы в ворота шотландцев забили Ярмоленко, Яремчук и Довбик. В украинские ворота забил мяч Макгрегор. Игра между командами прошла в июне, хотя планировалась 24 марта.

Главный тренер сборной Александр Петраков на пресс-конференции подчеркнул, что сказал команде перед выходом на поле о том, что в этот день они играют для защитников Украины, для простых украинцев и для Родины. Также он назвал победу в матче маленьким шагом, ведь впереди еще несколько поединков.

Однако Петраков подчеркнул, что эта победа все же очень много значит для нашей страны и выразил надежду, что все болельщики и защитники порадовались победе наших футболистов.

"Мы сделали маленький шаг и вышли в финал. Мы сделаем все возможное, что зависит от нас. Мы гордимся, что мы украинцы, что мы прославляем Украину в такое тяжелое время. Хочу поблагодарить Шотландию. Вы нас приняли очень хорошо – в Глазго люди подходили ко мне, желали успеха, поддерживали. Большое спасибо шотландцам за гостеприимство, желаю команде и вам всего наилучшего", — сказал тренер.

Как писал портал "Комментарии", многие медали по разным видам спорта завоевали украинцы на чемпионатах Европы и на этапах Кубков мира в мае. На днях за границей проходят чемпионаты по разным видам спорта и продолжаются соревнования за первенство на Кубке мира.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=772&v=_CoLvZSGKgc&feature=emb_title
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!