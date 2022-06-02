Блестящие голы и решительная победа украинцев: тренер Петраков поблагодарил шотландцев

Украинская команда выиграла матч в полуфинале Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Игра с командой Шотландии проходила в Глазго 1 июня. Матч завершился победой украинцев, которые забили три гола, тогда как хозяева — один гол в ворота нашей команды. Следующий матч – это игра с командой Уэльса за право выйти в финал Чемпионата мира.

Украинская команда, фото с Фейсбук

Голы в ворота шотландцев забили Ярмоленко, Яремчук и Довбик. В украинские ворота забил мяч Макгрегор. Игра между командами прошла в июне, хотя планировалась 24 марта.



Главный тренер сборной Александр Петраков на пресс-конференции подчеркнул, что сказал команде перед выходом на поле о том, что в этот день они играют для защитников Украины, для простых украинцев и для Родины. Также он назвал победу в матче маленьким шагом, ведь впереди еще несколько поединков.



Однако Петраков подчеркнул, что эта победа все же очень много значит для нашей страны и выразил надежду, что все болельщики и защитники порадовались победе наших футболистов.

" Мы сделали маленький шаг и вышли в финал. Мы сделаем все возможное, что зависит от нас. Мы гордимся, что мы украинцы, что мы прославляем Украину в такое тяжелое время. Хочу поблагодарить Шотландию. Вы нас приняли очень хорошо – в Глазго люди подходили ко мне, желали успеха, поддерживали. Большое спасибо шотландцам за гостеприимство, желаю команде и вам всего наилучшего", — сказал тренер.

Как писал портал "Комментарии", многие медали по разным видам спорта завоевали украинцы на чемпионатах Европы и на этапах Кубков мира в мае. На днях за границей проходят чемпионаты по разным видам спорта и продолжаются соревнования за первенство на Кубке мира.

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