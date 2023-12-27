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Безумный камбек "МЮ" и дебютный гол Хэйлунда: обзор матча с "Астон Виллой"

Расмус Хэйлунд забил свой дебютный гол в АПЛ и принес победу МЮ

сегодня, 00:26
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 19 туре английской Премьер-лиги сыграли "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла". Подопечные Эрика Тен Хага прервали свою серию из трех матчей в АПЛ без забитых голов, сделав камбэк. Обзор самых интересных моментов матча и забитых голов, смотрите в материале "Комментариев".

Безумный камбек "МЮ" и дебютный гол Хэйлунда: обзор матча с "Астон Виллой"

Футболисты МЮ празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Обзор матча


Расписание всех матчей 19-го тура английской Премьер-лиги

Вторник, 26 декабря

  • 14:30 "Ньюкасл" 1:3 "Ноттингем"

  • 17:00 "Борнмут" 3:0 "Фулгэм"

  • 17:00 "Шеффилд Юнайтед" 2:3 "Лутон"

  • 19:30 "Бернли" 0:2 "Ливерпуль"

  • 22:00 "Манчестер Юнайтед" 3:2 "Астон Вилла"

Среда, 27 декабря

  • 21:30 "Брентфорд" – "Вулвергемптон"

  • 21:30 "Челси" – "Кристалл Пелас"

  • 22:15 "Эвертон" – "Манчестер Сити"

Четверг, 28 декабря

  • 21:30 "Брайтон" – "Тоттенхэм"

  • 22:15 "Арсенал" – "Вест Гемм"

Турнирная таблица АПЛ перед 19 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Арсенал" Зинченко, который имеет 40 очков. Далее следует "Ливерпуль" с 39 очками, так же и у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 22 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 16 позициях соответственно.

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.

Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков , футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PyMhvqie9UA
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