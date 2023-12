Беллингем догнал Мбаппе и Холанда: самые дорогие игроки Ла Лиги

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков, наиболее прибавивших в цене и наиболее подешевевших футболистов, смотрите в материале "Комментариев".



Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Топ самых дорогих футболистов Ла Лиги

Джуд Беллингем (Англия, "Реал Мадрид") — 180 миллионов евро (30); Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид") — 150 млн; Родриго Гоэс (Бразилия, "Реал Мадрид") – 100 млн; Федерико Вальверде (Уругвай, "Реал Мадрид") – 100 млн; Эдуардо Камавинга (Франция, "Реал Мадрид") — 90 млн; Гави (Испания, "Барселона"), – 90 млн; Педри (Испания, "Барселона") – 90 млн (-10); Орельен Чуамэни (Франция, "Реал Мадрид") — 90 млн; Фрэнки Де Йонг (Нидерланды, "Барселона") – 80 млн (-10); Рональд Араухо (Уругвай, Барселона), Эдер Милитао (Бразилия, Реал Мадрид) – 70 млн;

Топ игроков, которые больше всего прибавили в цене

Джуд Беллингем (Англия, "Реал Мадрид") — 180 миллионов евро (30); Саму Омородион (Испания, "Алавес"), — 20 млн (14); Артем Довбик (Украина, "Реал Мадрид"), — 28 млн (13 млн); Ламин Ямал (Испания, "Барселона") – 60 млн (10); Такефуса Кубо (Япония, "Реал Сосьедад") — 60 млн (10).

Топ футболистов, наиболее подешевевших

Педри (Испания, "Барселона") – 90 млн (-10); Фрэнки де Йонг (Нидерланды, "Барселона") – 80 млн (-10); Рафинья (Бразилия, "Барселона"), – 50 млн (-10); Канселла (Португалия, "Барселона"), – 40 млн (-10); Жоау Феликс (Португалия, "Барселона") – 40 млн (-10).

