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Беллингем догнал Мбаппе и Холанда: самые дорогие игроки Ла Лиги

В список наиболее подорожавших игроков попал Артем Довбик

сегодня, 23:00
Автор:
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Куров Артем
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Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков, наиболее прибавивших в цене и наиболее подешевевших футболистов, смотрите в материале "Комментариев".

Беллингем догнал Мбаппе и Холанда: самые дорогие игроки Ла Лиги

Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Топ самых дорогих футболистов Ла Лиги

  1. Джуд Беллингем (Англия, "Реал Мадрид") — 180 миллионов евро (30);

  2. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид") — 150 млн;

  3. Родриго Гоэс (Бразилия, "Реал Мадрид") – 100 млн;

  4. Федерико Вальверде (Уругвай, "Реал Мадрид") – 100 млн;

  5. Эдуардо Камавинга (Франция, "Реал Мадрид") — 90 млн;

  6. Гави (Испания, "Барселона"), – 90 млн;

  7. Педри (Испания, "Барселона") – 90 млн (-10);

  8. Орельен Чуамэни (Франция, "Реал Мадрид") — 90 млн;

  9. Фрэнки Де Йонг (Нидерланды, "Барселона") – 80 млн (-10);

  10. Рональд Араухо (Уругвай, Барселона), Эдер Милитао (Бразилия, Реал Мадрид) – 70 млн;

Топ игроков, которые больше всего прибавили в цене

  1. Джуд Беллингем (Англия, "Реал Мадрид") — 180 миллионов евро (30);

  2. Саму Омородион (Испания, "Алавес"), — 20 млн (14);

  3. Артем Довбик (Украина, "Реал Мадрид"), — 28 млн (13 млн);

  4. Ламин Ямал (Испания, "Барселона") – 60 млн (10);

  5. Такефуса Кубо (Япония, "Реал Сосьедад") — 60 млн (10).

Топ футболистов, наиболее подешевевших

  1. Педри (Испания, "Барселона") – 90 млн (-10);

  2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды, "Барселона") – 80 млн (-10);

  3. Рафинья (Бразилия, "Барселона"), – 50 млн (-10);

  4. Канселла (Португалия, "Барселона"), – 40 млн (-10);

  5. Жоау Феликс (Португалия, "Барселона") – 40 млн (-10).

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.




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Источник: https://www.transfermarkt.com/laliga/marktwerte/wettbewerb/ES1
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