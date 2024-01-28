"Бавария" в результативном матче победила "Аугсбург" (ВИДЕО)



















Вчера в немецкой Бундеслиге прошли сразу шесть матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги. В одном из них мюнхенская "Бавария" играла в гостях против "Аугсбурга". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов матча.

Кейн празднует гол. Фото прес-служба Баварии





Расписание и результаты всех матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги

26 января, пятница

"Айнтрахт" Франкфурт — "Майнц" 1:0

27 января, суббота

16:30 "Вольфсбург" — "Кельн" 1:1

16:30 "Хоффенхайм" — "Хайденхайм" 1:1

16:30 "Вердер" — "Фрайбург" 3:1

16:30 "Аугсбург" — "Бавария" 2:3

16:30 "Штутгарт" — "РБ Лейпциг" 5:2

19:30 "Байер" — "Боруссия" Менхенгладбах 0:0

28 января, воскресенье

16:30 "Унион" Берлин — "Дармштадт"

18:30 "Боруссия" Дортмунд — "Бохум"

Турнирная таблица перед 19 туром Бундеслиги

Лидером в Бундеслиге сейчас леверкузенский "Байер", набравший 48 очков. Следом за ним идет "Бавария", у которой 44 балла, а "Штутгарт" с 34 очками третий. Замыкает топ-4 "РБ Лейпциг" с 33 зачетными баллами. В зоне вылета находятся: "Майнц" (16 место, 11 очков), "Кельн" (17 место, 11 очков) и "Дармштадт" (18 место, 11 очков).

Больше спортивных новостей

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Читайте также, что вчера во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

