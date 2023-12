"Барселона" заинтересована в трансфере таланта сборной Украины

Атакующий полузащитник Георгий Судаков, сверкающий в составе "Шахтера", стал объектом заинтересованности "Барселоны", сообщает Xcatalunya, передают "Комментарии". "Блаугранас" могут перехватить игрока у туринского "Ювентуса".



Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

Как сообщает источник, скауты Барселоны следили за выступлениями Судакова во время противостояний с "горняками". Каталонцы рассматривают его как потенциального заменителя травмированным Гави и Педри.

Однако для подписания Георгия "Барселоне" придется соперничать с "Ювентусом", серьезно настроенным на осуществление трансфера.





Интерес других клубов

Судаков стал одним из самых обсуждаемых молодых талантов в футбольной Европе. Он находится под радаром таких грандов, как Ювентус, Боруссия Дортмунд и Наполи.

Кроме того, "Бавария" и "Байер" также проявляли интерес к Судакову. Что касается клубов Премьер-лиги, то, по информации 90min, "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Гэм Юнайтед" активно следят за развитием молодого украинца. Также сообщается, что скауты этих команд просматривали Георгия в Леверкузене в матче со сборной Италии.

