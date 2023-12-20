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"Барселона" "выстрадала" победу над "Альмерией": видео голов

Благодаря этой победе "Барселона" поднимается на третью позицию

сегодня, 22:48
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 18 туре Ла Лиги встречались "Барселона" и "Альмерия", которая в этом сезоне набрала всего 5 очков. Это был хороший шанс для команды Хави прервать свою трехматчевую серию без побед. Обзор матча и голы смотрите в материале "Комментариев".

"Барселона" "выстрадала" победу над "Альмерией": видео голов

Барселона праздует гол. Фото прес-служба клуба


Все матчи 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

  • "Райо Вальекано" — "Валенсия" — 0:1

  • "Атлетико" – "Хетафе" – 3:3

  • "Гранада" — "Севилья" — 0:3

Среда, 20 декабря

  • 20:00 "Барселона" – "Альмерия"

  • 22:30 "Атлетик" Бильбао — "Лас-Пальмас"

  • 22:30 "Вильярреал" – "Сельта"

Четверг, 21 декабря

  • 20:00 "Бетис" — "Жирона"

  • 20:00 "Кадис" — "Реал Сосьедад"

  • 22:30 "Мальорка" — "Осасуна"

  • 22:30 "Алавес" – "Реал" Мадрид

Ситуация в турнирной таблице перед 18 туром

"Жирона" лидер Ла Лиги и имеет 44 набранных балла после 17 туров. Мадридский "Реал" занимает второе место. В активе "сливочных" 42 набранных очка. "Атлетико" занимает третье место. В активе "матрасников" 35 очков. Такое же количество баллов у "Барселоны", которая идет четвертой.

Претенденты на вылет: "Сельта" (18 место, 13 очков), Гранада (19 место, 8 очков), Альмерия (20 место, 5 очка).

Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CtT-kCtErx8
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