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"Барселона" – "Вильярреал": стартовые составы на матч Ла Лиги

"Барселона" вылетела из Кубка Испании проиграв "Атлетику" Бильбао

сегодня, 18:30
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня пройдут четыре матча 22 тура испанской Ла Лиги. В одном из них Барселона будет принимать на своем поле Вильярреал. Стали известны стартовые составы команд на эту игру, передают "Комментарии".

"Барселона" – "Вильярреал": стартовые составы на матч Ла Лиги

Хави на тренировке. Фото с открытых источников

”Барселона” – ”Вильярреал”: стартовые составы на матч Ла Лиги - фото 2

Где посмотреть матч

Игру Барселона – Вильярреал можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 22 тура испанской Ла Лиги

26 января, пятница

  • 22:00. "Альмерия" – "Алавес" 0:3

27 января, суббота

  • 15:00. "Реал Сосьедад" — "Райо Вальекано"

  • 17:15. "Лас-Пальмас" – "Реал" Мадрид

  • 19:30. "Барселона" — "Вильярреал"

  • 22:00. "Мальорка" — "Бетис"

28 января, воскресенье

  • 15:00. "Сельта" — "Жирона"

  • 17:15. "Кадис" — "Атлетик"

  • 19:30. "Севилья" — "Осасуна"

  • 22:00. "Атлетико" — "Валенсия"

29 января, понедельник

  • 22:00 "Хетафе" — "Гранада"

Турнирная таблица перед 22 туром

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский "Жирона" Довбика и Цыганкова, которая имеет 52 очка. На один балл меньше, но есть игра в запасе у мадридского "Реала" с Луниным. Третьей идет "Барселона", у которой 44 очка. Топ-4 замыкает "Атлетико", у которого 41 балл. "Валенсия" Яремчука идет на седьмом месте с 32 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (15 очков), Гранада (11 очков) и Альмерия (6 очков).

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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Источник: https://www.flashscore.ua/match/MJIXBAo2/#/match-summary/lineups
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