logo

BTC/USD

34060.37

ETH/USD

1783.99

LTC/USD

67.85

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Барселона – Реал: где и когда смотреть Эль Классико
commentss НОВОСТИ Все новости

Барселона – Реал: где и когда смотреть Эль Классико

Сегодняшнее Эль Класико станет 255 игрой между Барселоной и Реалом

сегодня, 14:44
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Уже сегодня состоится важнейшее противостояние в мире – Эль Класико между каталонской Барселоной и мадридским Реалом. Где и о какой смотреть исторический матч сообщают "Комментарии".

Барселона – Реал: где и когда смотреть Эль Классико

Вальверде и Бальде во время Эль Класико. Фото с открытых источников

Где и когда смотреть матч "Барселона" — "Реал "

Матч Барселона – Реал в Украине можно будет посмотреть на платформе Megogo в разделе Спорт/Футбол, или на канале Megogo Футбол 1. Начало в 17:10 по киевскому времени. Матч можно посмотреть при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт".


Статистика встреч

Первое Эль Класико прошло в 1916 году и с тех пор команды сыграли между собой 254 игры. "Королевский клуб" победил 102 раза, а "Барселона" 100, еще 52 матча закончились вничью. Что касается последнего официального матча, то в апреле в полуфинале Кубка Испании "Реал" разгромил "сине-гранатовых" на "Камп Ноу" со счетом 4:0.

Лучшие игроки в истории Эль Класико

Лучшим бомбардиром в истории Эль Класико является Лионель Месси, он забил 26 мячей. Второе место делят легенды Реала Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано — по 18 голов. Больше сыгранных матчей в истории этого противостояния имеет Серхио Бускетс, он сыграл рекордные 48 матчей. Следом за ним следует Лионель Месси и Серхио Рамос, сыгравшие по 45 игр.

Самые большие победы

Для мадридского "Реала" самой большой победой в истории является 8:2 в далеком 1935 году. "Барселона" же обыгрывала "Королевский клуб" с самым большим счетом 5:0, последний раз в 2010 году.

Читайте также, сегодня лондонский "Челси" Михаила Мудрика дома принимает "Брентфорд", в котором играет еще один украинец Ярмолюк. Однако у Мудрика нет даже в заявке на матч. Стала известна причина отсутствия украинца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!