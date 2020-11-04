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Главная Новости Спорт футбол "Барселона" - "Динамо": во сколько матч и где смотреть
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"Барселона" - "Динамо": во сколько матч и где смотреть

В среду "Динамо" проведет третий матч в групповом этапе Лиги чемпионов

сегодня, 12:13
Автор:

Владимир Лавский

В среду, 4 ноября, киевское "Динамо" в столице Каталонии проведет матч 3-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны". "Комментарии" рассказывают, где можно посмотреть данную встречу. 

"Барселона" - "Динамо": во сколько матч и где смотреть

Подопечные Мирчи Луческу накануне игры испытывают серьезные кадровые проблемы. Из-за вспышки COVID-19 не смогут принять участие сразу девять футболистов основного состава. Речь идет о вратарях Георгии Бущане и Денисе Бойко, защитниках Александре Караваеве и Виталии Миколенко и полузащитниках Денисе Гармаше, Николае Шапаренко, Тудоре Белуцэ, Георгии Цитаишвили, Микеале Дуэлунде. Конечно, из-за таких кадровых проблем будет очень сложно рассчитывать на положительный результат.

После двух туров киевляне с одним очком в активе делят третье место с венгерским "Ференцварошем", в то время как у испанцев шесть баллов и текущая первая позиция.

Матч "Барселона" — "Динамо" в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "Футбол 2" и стриминговой платформе MEGOGO. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00.

Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник донецкий "Шахтер" потерпел самое крупное поражение в истории еврокубков. 


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