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"Атлетико Мадрид" против "Севильи": где смотреть перенесенный матч 4-го тура Ла Лиги

Сейчас "Атлетико" отстает на 10 очков от "Реала", лидирующего в Ла Лиге

сегодня, 15:43
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в перенесенном матче 4 тура Ла Лиги встретятся "Атлетико Мадрид" и "Севилья". Подопечные Диего Симеоне не могут победить два матча подряд в чемпионате. Где смотреть этот интересный матч, читайте в материале "Комментариев".

"Атлетико Мадрид" против "Севильи": где смотреть перенесенный матч 4-го тура Ла Лиги

Гризманн во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру "Атлетико Мадрид" против "Севильи" можно посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 17:15 по киевскому времени.

Результаты всех матчей 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

  • "Райо Вальекано" 0:1 "Валенсия"

  • "Атлетико" 3:3 "Хетафе"

  • "Гранада" 0:3 "Севилья"

Среда, 20 декабря

  • "Барселона" 3:2 "Альмерия"

  • "Атлетик" Бильбао 1:0 "ЛасПальмас"

  • "Вильярреал" 3:2 "Сельта"

Четверг, 21 декабря

  • "Бетис" 1:1 "Жирона"

  • "Кадис" 0:0 "Реал Сосьедад"

  • "Мальорка" 3:2 "Осасуна"

  • "Алавес" 0:1 "Реал" Мадрид

Ситуация в турнирной таблице после 18 тура Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

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Источник: https://comments.ua/ua
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