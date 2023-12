"Атлетико Мадрид" - "Севилья": стартовые составы команд

Сегодня в перенесенном матче 4 тура Ла Лиги встретятся "Атлетико Мадрид" и "Севилья". Подопечные Диего Симеоне не могут победить два матча подряд в чемпионате. Стали известны стартовые составы на этот матч.



Игроки Атлетико празднуют гол. Фото с открытых источников

Стартовые составы





Где посмотреть матч

Игру "Атлетико Мадрид" против "Севильи" можно посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 17:15 по киевскому времени.

Результаты всех матчей 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

"Райо Вальекано" 0:1 "Валенсия"

"Атлетико" 3:3 "Хетафе"

"Гранада" 0:3 "Севилья"

Среда, 20 декабря

"Барселона" 3:2 "Альмерия"

"Атлетик" Бильбао 1:0 "ЛасПальмас"

"Вильярреал" 3:2 "Сельта"

Четверг, 21 декабря

"Бетис" 1:1 "Жирона"

"Кадис" 0:0 "Реал Сосьедад"

"Мальорка" 3:2 "Осасуна"

"Алавес" 0:1 "Реал" Мадрид

Ситуация в турнирной таблице после 18 тура

Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

