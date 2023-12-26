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Артём Довбик заинтересовал грандов Испании и клубы АПЛ: что известно

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Довбик забил 11 голов

сегодня, 17:21
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Куров Артем
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Форвард сенсационной "Жироны" Артем Довбик за пол сезона смог стать одним из ключевых игроков команды, особенно что касается результативности. Из-за замечательной игры украинца два гранда Испанского футбола и клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Артема. Об этом сообщает журналист Goal и ESPN Экрем Конур.

Артём Довбик заинтересовал грандов Испании и клубы АПЛ: что известно

Довбик празднует гол. Фото с открытых источников

Атлетико Мадрид, Барселона и клубы Премьер-лиги следят за ситуацией 26-летнего украинского нападающего Жироны Артема Довбика, – сообщил журналист у себя на странице в соцсети X.

Артём Довбик заинтересовал грандов Испании и клубы АПЛ: что известно - фото 2

Результативность Довбика

В этом сезоне испанской Ла Лиги украинский форвард сыграл 17 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи. Также в Кубке Испании на его счету 1 ассист в 1 матче.

Игрок луны

В ноябре Довбик стал игроком луны в "Жироне", а в декабре претендует на тоже звание во всей Ла Лиге. Также недавно Довбик попал в топ-9 игроков, которые быстрее всего забили свои первые 10 голов в Ла Лиге.

1–2. Роберт Левандовский ("Барселона"), Джуж Беллингем ("Реал Мадрид") — 10 голов за 10 матчей.

3. Златан Ибрагимович ("Барселона") — 12 матчей.

4. Криштиану Роналду ("Реал Мадрид") — 13 матчей.

5–6–7. Радамель Фалькао (Атлетико Мадрид), Антонио Санабрия (Спортинг Хихон), Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона) — 15 матчей.

8–9. Джузеппе Росси ("Вильярреал"), Артем Довбик ("Жирона") — 16 матчей.

Также отметим, что атакующий полузащитник Георгий Судаков, сверкающий в составе "Шахтера", стал объектом заинтересованности "Барселоны" , сообщает Xcatalunya, передают "Комментарии". "Блаугранас" могут перехватить игрока у туринского "Ювентуса".




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Источник: https://x.com/Ekremkonur/status/1739290227271770298?s=20
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