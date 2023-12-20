Артем Довбик попал в команду недели в EA FC 24: какой у него рейтинг

В футбольном симуляторе EA FC 24 была опубликована команда недели. Новую улучшенную карточку с достаточно высоким рейтингом получил форвард Жироны и сборной Украины Артем Довбик. Об этом EA FC 24 сообщили в соцсети X, передают "Комментарии".



Довбик празднует гол. Фото прес-служба Жироны

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик вошел в сборную недели в известном футбольном симуляторе EA FC 24. После прекрасного выступления против "Алавеса", украинец получил улучшение своей виртуальной карты в рейтинге 86.

Символическая команда недели в режиме Ultimate Team была представлена EA Sports по итогам 14-й игровой недели, где Довбик определился дублем во время убедительной победы "Жироны" над "Алавесом" со счетом 3:0.

Это уже не первый раз, когда Артем Довбик становится частью сборной недели в EA FC 24. Ранее, по итогам 8-й игровой недели, украинец также получил виртуальную карточку с рейтингом 83, когда он блестяще выступил в игре против "Осасуны" (4: 2) забив гол и отдав два ассиста.

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Напомним, "Коментарии" писали, что форвард "Жироны" Артем Довбик, недавно отличившийся дублем в ворота "Алавеса" вписал свое имя в историю Ла Лиги. Украинец забил свой 9 и 10 гол в чемпионате Испании за 16 игр. Скорее его это делали лишь 7 игроков, сообщает портал Opta.



