Артем Довбик номинирован на игрока луны в Ла Лиге

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Куров Артем
Сегодня стали известны претенденты на звание игрока луны в испанской Ла Лиге. Среди претендентов есть и форвард "Жироны" Артем Довбык. Кто у него в конкурентах и как проголосовать за украинца, читайте в материале "Комментариев".
Довбик во время матча Фото с открытых источников
Артем Довбык (“Жирона”);
Родриго Гоэс (Реал Мадрид);
Борха Майораль (Хетафе);
Иньяки Уильямс ("Атлетик Бильбао")
Альваро Вальес ("Лас-Пальмас").
В декабре форвард "Жироны" сыграл в Ла Лиге четыре матча, в которых забил четыре мяча. Также недавно Довбик попал в топ-9 игроков, которые быстрее всего забили свои первые 10 голов в Ла Лиге.
1–2. Роберт Левандовский ("Барселона"), Джуж Беллингем ("Реал Мадрид") — 10 голов за 10 матчей.
3. Златан Ибрагимович ("Барселона") — 12 матчей.
4. Криштиану Роналду ("Реал Мадрид") — 13 матчей.
5–6–7. Радамель Фалькао (Атлетико Мадрид), Антонио Санабрия (Спортинг Хихон), Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона) — 15 матчей.
8–9. Джузеппе Росси ("Вильярреал"), Артем Довбик ("Жирона") — 16 матчей.
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