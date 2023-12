Артем Довбик номинирован на игрока луны в Ла Лиге

Сегодня стали известны претенденты на звание игрока луны в испанской Ла Лиге. Среди претендентов есть и форвард "Жироны" Артем Довбык. Кто у него в конкурентах и как проголосовать за украинца, читайте в материале "Комментариев".



Претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги в декабре

Артем Довбык (“Жирона”);

Родриго Гоэс (Реал Мадрид);

Борха Майораль (Хетафе);

Иньяки Уильямс ("Атлетик Бильбао")

Альваро Вальес ("Лас-Пальмас").

В декабре форвард "Жироны" сыграл в Ла Лиге четыре матча, в которых забил четыре мяча. Также недавно Довбик попал в топ-9 игроков, которые быстрее всего забили свои первые 10 голов в Ла Лиге.

1–2. Роберт Левандовский ("Барселона"), Джуж Беллингем ("Реал Мадрид") — 10 голов за 10 матчей.

3. Златан Ибрагимович ("Барселона") — 12 матчей.

4. Криштиану Роналду ("Реал Мадрид") — 13 матчей.

5–6–7. Радамель Фалькао (Атлетико Мадрид), Антонио Санабрия (Спортинг Хихон), Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона) — 15 матчей.

8–9. Джузеппе Росси ("Вильярреал"), Артем Довбик ("Жирона") — 16 матчей.

