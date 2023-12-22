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Артем Довбик номинирован на игрока луны в Ла Лиге

В декабре Довбик сыграл четыре матча, в которых забил 4 гола.

сегодня, 15:28
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня стали известны претенденты на звание игрока луны в испанской Ла Лиге. Среди претендентов есть и форвард "Жироны" Артем Довбык. Кто у него в конкурентах и как проголосовать за украинца, читайте в материале "Комментариев".

Артем Довбик номинирован на игрока луны в Ла Лиге

Довбик во время матча Фото с открытых источников

Претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги в декабре

  • Артем Довбык (“Жирона”);

  • Родриго Гоэс (Реал Мадрид);

  • Борха Майораль (Хетафе);

  • Иньяки Уильямс ("Атлетик Бильбао")

  • Альваро Вальес ("Лас-Пальмас").

В декабре форвард "Жироны" сыграл в Ла Лиге четыре матча, в которых забил четыре мяча. Также недавно Довбик попал в топ-9 игроков, которые быстрее всего забили свои первые 10 голов в Ла Лиге.

  • 1–2. Роберт Левандовский ("Барселона"), Джуж Беллингем ("Реал Мадрид") — 10 голов за 10 матчей.

  • 3. Златан Ибрагимович ("Барселона") — 12 матчей.

  • 4. Криштиану Роналду ("Реал Мадрид") — 13 матчей.

  • 5–6–7. Радамель Фалькао (Атлетико Мадрид), Антонио Санабрия (Спортинг Хихон), Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона) — 15 матчей.

  • 8–9. Джузеппе Росси ("Вильярреал"), Артем Довбик ("Жирона") — 16 матчей.

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Источник: https://laligapotm.easports.com/
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