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Антирекорд "Тоттенхэма": команда Постекоглу проиграла "Вест Хэма"

"Шпоры" проиграли четыре из последних пяти матчей в АПЛ

сегодня, 12:55
Автор:
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Куров Артем
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Вчера в 15 туре английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на домашнем стадионе уступил "Вест Гему" со счетом 1:2. Как сообщают аналитики Opta, "шпоры" установили антирекорд АПЛ.

Антирекорд "Тоттенхэма": команда Постекоглу проиграла "Вест Хэма"

Матч Тоттенхэм - Вест Хэм. Фото с открытых источников

"Тоттенхэм" проиграл свой четвертый матч из последних пяти в АПЛ. За этот период удалось лишь сыграть вничью с "Манчестер Сити". Интересно, что во всех этих поединках есть одна общая черта – шпоры в каждом из последних пяти матчей вели в счете 1:0, но в итоге четыре раза проиграли и один раз сыграли вничью, то есть теряли очки. Это новый антирекорд АПЛ.


Оправдание для команды Постекоглу можно найти в большом количестве травм ключевых игроков или приближенных к основанию. Так, сейчас в лазарете "Тоттенгема" находятся: Бентанкур, Мэддисон, Даер, Перишич, Сессеньон, Соломон, Вайтмен и Ван Де Вен. Однако сейчас у многих команд есть такие проблемы с травмами и искать проблему только в этом неправильно, потому что есть пример мадридского "Реала", который успешно выступает, несмотря на травмы ведущих игроков.

Результаты всех матчей 15 тура английской Премьер-лиги

5 декабря, вторник

  • 21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"

  • 22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"

6 декабря, среда

  • 21:30 "Брайтон" 2:1 "Брентфорд"

  • 21:30 "Кристалл Пелес" 0:2 "Борнмут"

  • 21:30 "Фулгэм" 5:0 "Ноттингем"

  • 21:30 "Шеффилд" 0:2 "Ливерпуль"

  • 22:15 "Астон Вилла" 1:0 "Манчестер Сити"

  • 22:15 "Манчестер Юнайтед" 2:1 "Челси"

7 декабря, четверг

  • 21:30. "Эвертон" 3:0 "Ньюкасл"

  • 22:15. "Тоттенхэм" 1:2 "Вест Хэм"

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.




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Источник: https://x.com/OptaJoe/status/1732885582605340679?s=20
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