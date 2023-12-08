Антирекорд "Тоттенхэма": команда Постекоглу проиграла "Вест Хэма"

Вчера в 15 туре английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на домашнем стадионе уступил "Вест Гему" со счетом 1:2. Как сообщают аналитики Opta, "шпоры" установили антирекорд АПЛ.



Матч Тоттенхэм - Вест Хэм. Фото с открытых источников

"Тоттенхэм" проиграл свой четвертый матч из последних пяти в АПЛ. За этот период удалось лишь сыграть вничью с "Манчестер Сити". Интересно, что во всех этих поединках есть одна общая черта – шпоры в каждом из последних пяти матчей вели в счете 1:0, но в итоге четыре раза проиграли и один раз сыграли вничью, то есть теряли очки. Это новый антирекорд АПЛ.

Оправдание для команды Постекоглу можно найти в большом количестве травм ключевых игроков или приближенных к основанию. Так, сейчас в лазарете "Тоттенгема" находятся: Бентанкур, Мэддисон, Даер, Перишич, Сессеньон, Соломон, Вайтмен и Ван Де Вен. Однако сейчас у многих команд есть такие проблемы с травмами и искать проблему только в этом неправильно, потому что есть пример мадридского "Реала", который успешно выступает, несмотря на травмы ведущих игроков.

Результаты всех матчей 15 тура английской Премьер-лиги

5 декабря, вторник

21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"

22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"

6 декабря, среда

21:30 "Брайтон" 2:1 "Брентфорд"

21:30 "Кристалл Пелес" 0:2 "Борнмут"

21:30 "Фулгэм" 5:0 "Ноттингем"

21:30 "Шеффилд" 0:2 "Ливерпуль"

22:15 "Астон Вилла" 1:0 "Манчестер Сити"

22:15 "Манчестер Юнайтед" 2:1 "Челси"

7 декабря, четверг

21:30. "Эвертон" 3:0 "Ньюкасл"

22:15. "Тоттенхэм" 1:2 "Вест Хэм"

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.



