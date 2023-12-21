Анонс и расписание матчей 18 тура АПЛ: выезд Зинченко на "Энфилд"

Сегодня начнется 18 тур английской Премьер-лиги матчем Кристал Пелеса и Брайтона. Центральный матч тура ожидает зрителей в субботу, когда встретятся "Ливерпуль" и "Арсенал". Вашему вниманию расписание всех матчей АПЛ на этой неделе.



Зинченко в матче против Ливерпуля. Фото с открытых источников

Все матчи 18 тура АПЛ

21 декабря, четверг

22:00. "Кристалл Пелес" — "Брайтон"

22 декабря, пятница

22:00. "Астон Вилла" — "Шеффилд"

23 декабря, суббота

14:30. "Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед"

17:00. "Лутон" – "Ньюкасл"

"Манчестер Сити" — "Брентфорд" (перенесен)

17:00. "Ноттингем" — "Борнмут"

17:00. "Тоттенхэм" — "Эвертон"

17:00. "Фулгэм" — "Бернли"

19:30. "Ливерпуль" — "Арсенал"

24 декабря, воскресенье

15:00. "Вулвергемптон" — "Челси"

Турнирная таблица АПЛ перед 18 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Арсенал" Зинченко, который имеет 39 очков. Далее следует "Ливерпуль" с 38 очками, так же и у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 22 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 12-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 14 и 16 позициях соответственно.

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Алавес" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил, кто будет основным голкипером на этот матч.



