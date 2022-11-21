logo

BTC/USD

16014.16

ETH/USD

1119.79

LTC/USD

60.44

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Андреюк о Шеве: по сей день помогает Абрамовичу спонсировать войну против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Андреюк о Шеве: по сей день помогает Абрамовичу спонсировать войну против Украины

Известный спортивный журналист Константин Андриюк вспомнил экс-футболисту и тренеру сборной Андрею Шевченко его собственную связь с пророссийскими политиками и даже российским олигархом

сегодня, 10:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей
Бывший футболист Андрей Шевченко спустя сутки после избрания вице-президентом Национального олимпийского комитета отказался в нем работать. Причиной послужило наличие среди новоизбранных членов НОК трех представителей запрещенной в Украине парии "ОПЗЖ". Реагируя на такой шаг эксфутболиста, спортивный журналист Константин Андриюк вспомнил его близкие связи с пророссийскими политиками и даже российским олигархом Романом Абрамовичем. Об этом Андриюк написал у себя в Facebook.

Журналист напомнил, что в свое время Шевченко агитировал за СДПУо в 90-х, агитировал за Януковича в 2004-м, был в партии Натальи Королевской в 2012, умудрился влезть в политагитацию даже на выборах в ВР в 2019-м. Сейчас же, заявляет журналист, Андрей Шевченко помогает бизнесу российского олигарха Абрамовича от 2011 и до сих пор спонсировать войну против Украины.

"Сегодня, десятки известных и умных людей пишут ему "Спасибо, Браво" и восхищаются им! А я реально увлекаюсь его политтехнологами! Если они решат его выдвинуть на следующие президентские выборы, команде Зеленского следует задуматься. Потому что нашими людьми оказывается не так сложно даже сейчас манипулировать!” – отметил журналист.
Андреюк о Шеве: по сей день помогает Абрамовичу спонсировать войну против Украины - фото 2
Следует напомнить, по результатам скандала, из НОК исключили двух представителей ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича, и еще один представитель пророссийской партии Михаил Кошляк до сих пор остается членом Исполкома НОК.

Кроме того, напомним, что Bloomberg опубликовало расследованное многолетний совместный бизнес Андрея Шевченко с российским подсанкционным олигархом Романом Абрамовичем. Также стало известно, что Шева является резидентом Великобритании, поэтому он не платит со своих бизнесов налогов Украине.

Андреюк о Шеве: по сей день помогает Абрамовичу спонсировать войну против Украины

Андрей Шевченко. Фото из открытых источников



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!