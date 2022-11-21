Андреюк о Шеве: по сей день помогает Абрамовичу спонсировать войну против Украины

Бывший футболист Андрей Шевченко спустя сутки после избрания вице-президентом Национального олимпийского комитета отказался в нем работать. Причиной послужило наличие среди новоизбранных членов НОК трех представителей запрещенной в Украине парии "ОПЗЖ". Реагируя на такой шаг эксфутболиста, спортивный журналист Константин Андриюк вспомнил его близкие связи с пророссийскими политиками и даже российским олигархом Романом Абрамовичем. Об этом Андриюк написал у себя в Facebook.
Журналист напомнил, что в свое время Шевченко агитировал за СДПУо в 90-х, агитировал за Януковича в 2004-м, был в партии Натальи Королевской в 2012, умудрился влезть в политагитацию даже на выборах в ВР в 2019-м. Сейчас же, заявляет журналист, Андрей Шевченко помогает бизнесу российского олигарха Абрамовича от 2011 и до сих пор спонсировать войну против Украины.
"Сегодня, десятки известных и умных людей пишут ему "Спасибо, Браво" и восхищаются им! А я реально увлекаюсь его политтехнологами! Если они решат его выдвинуть на следующие президентские выборы, команде Зеленского следует задуматься. Потому что нашими людьми оказывается не так сложно даже сейчас манипулировать!” – отметил журналист.
Следует напомнить, по результатам скандала, из НОК исключили двух представителей ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича, и еще один представитель пророссийской партии Михаил Кошляк до сих пор остается членом Исполкома НОК
.
Кроме того, напомним, что Bloomberg опубликовало расследованное многолетний совместный бизнес Андрея Шевченко с российским подсанкционным олигархом Романом Абрамовичем. Также стало известно, что Шева является резидентом Великобритании, поэтому он не платит со своих бизнесов налогов Украине
.
Андрей Шевченко. Фото из открытых источников
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