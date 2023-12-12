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Анчелотти сообщил кто сыграет на воротах в матче ЛЧ с "Унионом"

В матче с "Бетисом" играл Лунин, хотя Кепа полностью восстановился

сегодня, 14:00
Автор:
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Куров Артем
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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, дававший пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов с "Унион Берлин" не ушел от вопроса относительно основного вратаря на этот матч. Итальянец сообщил кто сегодня выйдет в стартовом составе Кепа или Лунин. Об этом сообщает AS.

Анчелотти сообщил кто сыграет на воротах в матче ЛЧ с "Унионом"

Лунин и Кепа на тренировке. Фото с открытых источников


Кепа сегодня сыграет. Справедливо или нет оставлять кого-нибудь в запасе, я не знаю. Это в любом случае было бы несправедливо, но кто должен оставаться на скамейке. Хорошо, что Лунин получил возможность показать свои качества, которой не было раньше, мы очень этому рады. Он хорошо себя проявил.

Кеппи не нужно было демонстрировать свои качества, у него и так есть большой послужной список. И хотя в последних матчах Лунин хорошо играл в воротах, нам следует помнить, что Кепа всегда хорошо выступал до своей травмы, отметил итальянский специалист.

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

  • "Ланс" — "Севилья" 19:45;

  • "ПСВ" — "Арсенал" 19:45;

  • "Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;

  • "Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;

  • "Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;

  • "Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;

  • "Наполи" — "Брага" 22:00;

  • "Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

  • "Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

  • "Антверпен" — "Барселона" 22:00;

  • "Атлетико" — "Лацио" 22:00;

  • "Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

  • "Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

  • "Порту" — "Шахтер" 22:00;

  • "Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.




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Источник: https://as.com/futbol/ancelotti-manana-juega-kepa-n/?omnil=resrelart
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