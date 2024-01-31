Анчелотти ответил на вопрос кто сыграет в воротах "Реала" в матче с "Хетафе"

Завтра мадридский "Реал" будет играть на выезде против "Хетафе". Карло Анчелотти во время пресс-конференции ответил на вопрос, кто будет основным голкипером на финальный матч. Об этом сообщает издание Marca.



Лунин и Кепа. Фото с открытых источников

Завтрашняя игра будет одной из решающих для нашего сезона в Ла Лиге. Мы ждем хорошую игру. Команда готова.

Лунин или Кепа? Я не скажу вам, кто будет играть.

Винисиус сейчас на своем лучшем уровне. Он очень помогает нам побеждать.

Лука Модрич легенда, он выиграл 5 кубков Лиги Чемпионов, ему 39. Я не буду заставлять его разминаться во время, если он не будет играть. Я могу это сделать с такими молодыми игроками, как Арда, но не с Лукой. Он это знает.

Арда Гюллер еще очень молод. У него будет свое время.

Арда хорошо прогрессирует, с каждым днем он становится физически лучше, привыкает к интенсивности нашего футбола. Сейчас с ним все хорошо, и у него будут минуты. Но, как я уже сказал, ему придется потерпеть.

Я понимаю, что на него оказывается большое давление, потому что вся страна Турция хочет видеть, как он играет за "Реал" Мадрид, но мальчику 18 лет. Его время придет, – сказал Карло Анчелотти.