Анчелотти ответил на вопрос кто сыграет в воротах "Реала" в матче с "Хетафе"

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Куров Артем
Завтра мадридский "Реал" будет играть на выезде против "Хетафе". Карло Анчелотти во время пресс-конференции ответил на вопрос, кто будет основным голкипером на финальный матч. Об этом сообщает издание Marca.
Лунин и Кепа. Фото с открытых источников
Завтрашняя игра будет одной из решающих для нашего сезона в Ла Лиге. Мы ждем хорошую игру. Команда готова.
Лунин или Кепа? Я не скажу вам, кто будет играть.
Винисиус сейчас на своем лучшем уровне. Он очень помогает нам побеждать.
Лука Модрич легенда, он выиграл 5 кубков Лиги Чемпионов, ему 39. Я не буду заставлять его разминаться во время, если он не будет играть. Я могу это сделать с такими молодыми игроками, как Арда, но не с Лукой. Он это знает.
Арда Гюллер еще очень молод. У него будет свое время.
Арда хорошо прогрессирует, с каждым днем он становится физически лучше, привыкает к интенсивности нашего футбола. Сейчас с ним все хорошо, и у него будут минуты. Но, как я уже сказал, ему придется потерпеть.
Я понимаю, что на него оказывается большое давление, потому что вся страна Турция хочет видеть, как он играет за "Реал" Мадрид, но мальчику 18 лет. Его время придет, – сказал Карло Анчелотти.
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