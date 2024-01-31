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Анчелотти ответил на вопрос кто сыграет в воротах "Реала" в матче с "Хетафе"

В прошлом матче Ла Лиги с "Лас-Пальмасом" в воротах "Реала" стоял Лунин

31 января 2024, 15:13
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Куров Артем
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Завтра мадридский "Реал" будет играть на выезде против "Хетафе". Карло Анчелотти во время пресс-конференции ответил на вопрос, кто будет основным голкипером на финальный матч. Об этом сообщает издание Marca.

Анчелотти ответил на вопрос кто сыграет в воротах "Реала" в матче с "Хетафе"

Лунин и Кепа. Фото с открытых источников

Завтрашняя игра будет одной из решающих для нашего сезона в Ла Лиге. Мы ждем хорошую игру. Команда готова.

Лунин или Кепа? Я не скажу вам, кто будет играть.

Винисиус сейчас на своем лучшем уровне. Он очень помогает нам побеждать.

Лука Модрич легенда, он выиграл 5 кубков Лиги Чемпионов, ему 39. Я не буду заставлять его разминаться во время, если он не будет играть. Я могу это сделать с такими молодыми игроками, как Арда, но не с Лукой. Он это знает.

Арда Гюллер еще очень молод. У него будет свое время.

Арда хорошо прогрессирует, с каждым днем он становится физически лучше, привыкает к интенсивности нашего футбола. Сейчас с ним все хорошо, и у него будут минуты. Но, как я уже сказал, ему придется потерпеть.

Я понимаю, что на него оказывается большое давление, потому что вся страна Турция хочет видеть, как он играет за "Реал" Мадрид, но мальчику 18 лет. Его время придет, – сказал Карло Анчелотти.

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Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2024/01/31/65ba342022601d863d8b459a.html
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