Анчелотти ответил на вопрос, кто сыграет против "Атлетико" Кепа или Лунин

Сегодня в Суперкубке Испании встретятся "Реал" Мадрид, за который играет украинец Андрей Лунин и "Атлетико". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции уже традиционно отвечал на вопрос кто будет основным голкипером на этот матч. Об этом в соцсети X сообщает MadridXtra.



Лунин и Кепа на тренировке. Фото с открытых источников

Завтрашняя игра очень важна. Мы хотим выиграть этот турнир. Игроки готовы. Я думаю, что мы сможем сыграть хорошую игру. "Атлетико" нанес нам поражение в сентябре, мы должны это помнить Кепа или Лунин? Сыграет кто-нибудь из них. Я не хочу пока говорить, кто именно, – сказал итальянский наставник.

Где посмотреть матч

Полуфинал Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико" можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, если у вас есть подписка. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Расписание матчей Суперкубка Испании 2024

Полуфиналы

10 января

"Реал" Мадрид — "Атлетико" Мадрид 21:00

11 января

"Барселона" — "Осасуна" 21:00

Финал

14 января 21:00

Рекорды Суперкубка Испании

Наибольшее количество Суперкубков Испании завоевала "Барселона" — у "блаугранас" их 14. "Реал" Мадрид получил на три трофея меньше, а именно 11. Еще у одного полуфиналиста "Атлетико" всего две победы в этом турнире, а "Осасуна" вообще впервые в истории будет сражаться за Суперкубок. Лучшим бомбардиром в истории турнира является Лионель Месси с 14 забитыми голами, а второе место делят легенды "Реала" Рауль и Карим Бензема, у них по 7 мячей.

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