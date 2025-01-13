Африканский футболист заявил, что ФК "Полесье" забрало у него паспорт: ответ футбольного клуба

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Slava Kot
Игрок футбольного клуба "Полесье" Бени Макуана рассказал, что один из руководителей украинской команды забрал у него паспорт. Житомирский клуб отреагировал на скандальное заявление и отрицает эту информацию.
Футболист ФК "Полесье" Бени Макуана
22-летний конголезец Бени Макуана в комментарии Tribuna.com заявил, что ФК "Полесье" его психологически травмировали из-за паспорта, который якобы был отобран вице-президентом клуба.
ФК "Полесье" отрицает информацию, озвученную африканским футболистом, и указывает на поведение игрока, которое могло сказаться на престиже команды.
Также в ФК "Полесье" отреагировали на заявление Бени Макуана, который в своих соцсетях попрощался с украинским клубом. Житомирская команда указывает, что футболист остается их игроком и призывает его выполнить контракт, иначе будет иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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