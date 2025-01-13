Африканский футболист заявил, что ФК "Полесье" забрало у него паспорт: ответ футбольного клуба

Игрок футбольного клуба "Полесье" Бени Макуана рассказал, что один из руководителей украинской команды забрал у него паспорт. Житомирский клуб отреагировал на скандальное заявление и отрицает эту информацию.

Футболист ФК "Полесье" Бени Макуана

22-летний конголезец Бени Макуана в комментарии Tribuna.com заявил, что ФК "Полесье" его психологически травмировали из-за паспорта, который якобы был отобран вице-президентом клуба.

"Информация правдива, они забрали мой паспорт на несколько дней. Они травмировали меня психологически, и я пообещал подать жалобу в суд… вице-президент повел себя довольно плохо. Он сказал, что не собирается отдавать мне мой паспорт назад", – сказал Макуана.

ФК "Полесье" отрицает информацию, озвученную африканским футболистом, и указывает на поведение игрока, которое могло сказаться на престиже команды.

"Футбольный клуб "Полесье" официально опровергает и отрицает информацию об эпизоде с игроком команды Бени Макуана. ФК "Полесье" воспринимает комментарий Бени Макуана в публичной плоскости, как цель нанести репутационный ущерб клубу, уклонение от выполнения действующего контракта и саботаж спортивной деятельности клуба", — говорится в заявлении житомирского клуба.

Также в ФК "Полесье" отреагировали на заявление Бени Макуана, который в своих соцсетях попрощался с украинским клубом. Житомирская команда указывает, что футболист остается их игроком и призывает его выполнить контракт, иначе будет иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеру сборной Украины грозит дисквалификация на 4 года.