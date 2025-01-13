logo

BTC/USD

93714.42

ETH/USD

3200.54

LTC/USD

99.04

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Африканский футболист заявил, что ФК "Полесье" забрало у него паспорт: ответ футбольного клуба
commentss НОВОСТИ Все новости

Африканский футболист заявил, что ФК "Полесье" забрало у него паспорт: ответ футбольного клуба

ФК "Полесье" отреагировало на заявление Бени Макуана.

сегодня, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Игрок футбольного клуба "Полесье" Бени Макуана рассказал, что один из руководителей украинской команды забрал у него паспорт. Житомирский клуб отреагировал на скандальное заявление и отрицает эту информацию.

Африканский футболист заявил, что ФК "Полесье" забрало у него паспорт: ответ футбольного клуба

Футболист ФК "Полесье" Бени Макуана

22-летний конголезец Бени Макуана в комментарии Tribuna.com заявил, что ФК "Полесье" его психологически травмировали из-за паспорта, который якобы был отобран вице-президентом клуба.

"Информация правдива, они забрали мой паспорт на несколько дней. Они травмировали меня психологически, и я пообещал подать жалобу в суд… вице-президент повел себя довольно плохо. Он сказал, что не собирается отдавать мне мой паспорт назад", – сказал Макуана.

ФК "Полесье" отрицает информацию, озвученную африканским футболистом, и указывает на поведение игрока, которое могло сказаться на престиже команды.

"Футбольный клуб "Полесье" официально опровергает и отрицает информацию об эпизоде с игроком команды Бени Макуана. ФК "Полесье" воспринимает комментарий Бени Макуана в публичной плоскости, как цель нанести репутационный ущерб клубу, уклонение от выполнения действующего контракта и саботаж спортивной деятельности клуба", — говорится в заявлении житомирского клуба.

Также в ФК "Полесье" отреагировали на заявление Бени Макуана, который в своих соцсетях попрощался с украинским клубом. Житомирская команда указывает, что футболист остается их игроком и призывает его выполнить контракт, иначе будет иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеру сборной Украины грозит дисквалификация на 4 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости