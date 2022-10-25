logo

BTC/USD

19774.52

ETH/USD

1408.80

LTC/USD

53.83

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Владимир Продивус: cкандал на юниорском Евро был манипуляцией, которая стоила боксерам медалей
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Продивус: cкандал на юниорском Евро был манипуляцией, которая стоила боксерам медалей

Юниорский Евро проходил в Монтесильвано с 27 сентября по 4 октября

сегодня, 18:51
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Самопровозглашенные руководители Федерации бокса Украины во главе с Кириллом Шевченко использовали скандал на юниорском чемпионате по боксу в личных целях — для манипуляций и политической борьбы. Об этом в интервью "Фокусу" заявил президент ФБУ, вице-президент Международной ассоциации бокса (IBA) Владимир Продивус.

Владимир Продивус: cкандал на юниорском Евро был манипуляцией, которая стоила боксерам медалей

Владимир Продивус (фото из открытых источников)

Напомним, юниорский Евро проходил в Монтесильвано с 27 сентября по 4 октября. В первый же день СМИ сообщили о запрете украинской сборной выступать под национальным флагом. Владимир Продивус вылетел в Италию, чтобы разобраться в ситуации. Запрет оказался ошибкой Европейской конфедерации бокса (EUBC). Уже на следующий день она опубликовала официальные разъяснения и все ограничения были сняты.

"В тот же день я провел совещание с тренерами и боксерами, разъяснил им, что есть официальное добро и можно боксировать под символикой нашей страны, нужно выступать и побеждать, гордо под нашим флагом", — сказал Владимир Продивус. 

Несмотря на это так называемые руководители ФБУ продолжили "раздувать зраду" и требовать от тренеров и родителей детей немедленно вернуться в Украину. Причем даже тех спортсменов, кого ошибочная "дисквалификация" не коснулась 

"Были спортсмены, которых в первый день из-за ошибки EUBC не допускали к рингу с нашим флагом, и они устроили бойкот, за что я им благодарен. Я и сам призывал бойкотировать. Но были еще и другие ребята… они могли смело выходить и боксировать как украинские спортсмены. Но их, к сожалению, тоже заставили ехать домой. Эти деятели просто перечеркнули месяцы подготовки и забрали у наших парней и девчонок мечту о медалях", — заявил Продивус.


Владимир Продивус: cкандал на юниорском Евро был манипуляцией, которая стоила боксерам медалей - фото 2

В итоге только трое юниорок смогли выбороть медали: Настя Таран — "золото", Тая Покусай и Вика Щербина — две "бронзы".

Подобные провокации могут повториться на следующих международных первенствах. Спортивные функционеры должны впредь воздерживаться от манипуляций и в первую очередь беспокоиться о защите интересов украинских спортсменов.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://focus.ua/sport/534233-vladimir-prodivus-o-krizise-v-fbu-nablyudayu-planomernoe-unichtozhenie-bokserskoy-shkoly-v-ukraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!