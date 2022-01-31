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В Тернополе, чемпионат Украины по боксу завершился большим скандалом: организаторы вызвали полицию

Представители региональных федераций хотели пообщаться с президентом ФБУ

сегодня, 20:50
Автор:

Олег Терещенко
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На прошлой неделе, с 24 по 30 января, в Тернополе проходил Чемпионат Украины по боксу-2022 среди мужчин и женщин до 22-х лет. Как сообщает ternopoliany.te., во время соревнований разгорелся скандал.

В Тернополе, чемпионат Украины по боксу завершился большим скандалом: организаторы вызвали полицию

Чемпионат Украины по боксу - фото из ternopoliany.te

Дело в том, что главы более десяти региональных федераций бокса приехали в Тернополь в поисках президента Федерации бокса Украины. Именно в Тернополе они надеялись поймать руководителя ФБУ Владимира Продивуса, которого категорически не одобряют, и пообщаться с ним.

Напомним, внутренний раскол Федерации бокса Украины произошел в конце 2021 года. Так, 17 декабря на сайте ФБУ сообщили переизбрание нового президента на 4 года. Им стал Владимир Продивус. Однако 11 региональных федераций бойкотировали такое решение и заявили о фальсификации выборов. Они отметили, что не участвовали в отчетно-избирательной конференции. С тех пор в боксерской среде Украины не утихает скандал. Спортсмены, выступившие против такого решения, пытаются пообщаться с Владимиром Продивусом, но уже почти два месяца не могут высказаться в его присутствии.

Появилась неофициальная информация о том, что Продивус приедет в Тернополь, поэтому организаторам соревнований пришлось вызвать стражей порядка, чтобы остановить потенциальный конфликт.

Все завершилось тем, что отдуваться за своего руководителя пришлось вице-президенту федерации. Он призвал противников Продивуса "не разрушать то, что есть". В результате дискуссии представители региональных федераций бокса договорились встретиться с руководством 22 февраля, чтобы расставить все точки над "i".

Как сообщал информационный портал "Комментарии", в мировом боксе произошло ужасное событие.


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Источник: https://ternopoliany.te.ua/sport/66425-desiatky-ozbroienykh-spetspryznachentsiv-ternopil-opynyvsia-v-epitsentri-masshtabnoho-bokserskoho-skandalu#
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