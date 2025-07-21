В ОП заметили важную деталь во время боя Усика против Дюбуа

Советник руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривна отметила, что во время выхода Александра Усика на ринг трансляторы в титрах написали "Симферополь, Крым, Украина" под именем боксера. По ее словам, это показало, что "правда об Украине сильнее любой лжи", какую придумывает пропаганда России.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Дарья Заривна в Telegram обратила внимание на один момент в бою Усика против Дюбуа. По ее словам, титры, которыми был подписан выход украинского боксера, стал важным сигналом для мира, тогда как россияне пытались его проигнорировать.

"Пока российская пропаганда продолжает утверждать, что "Украины не существует", Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в боксе. В титрах трансляции – Симферополь, Крым, Украина. И это увидел весь мир. Кроме россиян – там боя не показали, а пропагандисты сделали вид, что ничего не произошло", — пишет Заривна.

По ее словам, в России был использован типичный метод умалчивания и игнорирования реальности, будто она не существует. Заривна отмечает, что, несмотря на российскую пропаганду, Украина побеждает РФ на разных направлениях, в том числе на фронте, в культуре и спорте.

"И мир снова видит нашу силу, наше достоинство, нашу свободу. Молчание российских медиа об Усике — это признание их слабости. Их страх — то, что правда об Украине сильнее любой лжи", — добавляет советница руководителя ОП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА. Украинский боксер дал ему свой ответ.

Также "Комментарии" писали, что Александр Усик был дисквалифицирован после боя с Дюбуа. Какая причина.