В ОП заметили важную деталь во время боя Усика против Дюбуа

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Slava Kot
Советник руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривна отметила, что во время выхода Александра Усика на ринг трансляторы в титрах написали "Симферополь, Крым, Украина" под именем боксера. По ее словам, это показало, что "правда об Украине сильнее любой лжи", какую придумывает пропаганда России.
Александр Усик. Фото из открытых источников
Дарья Заривна в Telegram обратила внимание на один момент в бою Усика против Дюбуа. По ее словам, титры, которыми был подписан выход украинского боксера, стал важным сигналом для мира, тогда как россияне пытались его проигнорировать.
По ее словам, в России был использован типичный метод умалчивания и игнорирования реальности, будто она не существует. Заривна отмечает, что, несмотря на российскую пропаганду, Украина побеждает РФ на разных направлениях, в том числе на фронте, в культуре и спорте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА. Украинский боксер дал ему свой ответ.
Также "Комментарии" писали, что Александр Усик был дисквалифицирован после боя с Дюбуа. Какая причина.