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Усику придется защитить свой титул: кто будет его конкурентом

Недавно Александр Усик и его жена Екатерина отметили день рождения своей старшей дочери Елизаветы.

13 марта 2025, 12:55
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Клименко Елена

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Александра Усика, чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе, защищать свой титул. Его соперником станет временный чемпион WBO по этой весовой категории Джозеф Паркер. Информация об этом была опубликована на официальном сайте WBO.

Усику придется защитить свой титул: кто будет его конкурентом

Александр Усик. Фото: 24 Канал

"Комитет чемпионата мира WBO принял решение начать переговоры между представителями боксеров для выполнения обязательных требований по защите титула чемпиона WBO в тяжелом весе. Согласно этому решению статус временного чемпиона WBO будет отменен, поскольку по нашим правилам, в каждой весовой категории должен быть только один чемпион", — говорится в заявлении.

Стороны получили 30 дней для достижения соглашения. Если договоренность не будет достигнута, организация проведет торги посреди промоутеров для определения организатора поединка.

К слову, одним из самых сложных боев в карьере Усика стал поединок с британцем Дереком Чисорой в 2020 году. Боксер поделился, что бой за титул WBO Intercontinental, продолжавшийся все 12 раундов, был очень тяжелым. В результате судьи единогласно отдали победу украинцу.

Недавно Александр Усик и его жена Екатерина отметили день рождения своей старшей дочери Елизаветы, которой 24 февраля исполнилось 15 лет. Пара имеет четырех детей и иногда публикует семейные фотографии в социальных сетях.

"Комментарии" уже писали, что абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик заявил, что через два года закончит профессиональную карьеру в боксе. По его словам, за это время он планирует провести еще два боксерских поединка на ринге.



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Источник: https://www.wboboxing.com/boxing-news/re-negotiations-wbo-mandatory-heavyweight-championship-contest-oleksandr-usyk-vs-joseph-parker-2/
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