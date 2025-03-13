Усику придется защитить свой титул: кто будет его конкурентом

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Александра Усика, чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе, защищать свой титул. Его соперником станет временный чемпион WBO по этой весовой категории Джозеф Паркер. Информация об этом была опубликована на официальном сайте WBO.

Александр Усик. Фото: 24 Канал

"Комитет чемпионата мира WBO принял решение начать переговоры между представителями боксеров для выполнения обязательных требований по защите титула чемпиона WBO в тяжелом весе. Согласно этому решению статус временного чемпиона WBO будет отменен, поскольку по нашим правилам, в каждой весовой категории должен быть только один чемпион", — говорится в заявлении.

Стороны получили 30 дней для достижения соглашения. Если договоренность не будет достигнута, организация проведет торги посреди промоутеров для определения организатора поединка.

К слову, одним из самых сложных боев в карьере Усика стал поединок с британцем Дереком Чисорой в 2020 году. Боксер поделился, что бой за титул WBO Intercontinental, продолжавшийся все 12 раундов, был очень тяжелым. В результате судьи единогласно отдали победу украинцу.

Недавно Александр Усик и его жена Екатерина отметили день рождения своей старшей дочери Елизаветы, которой 24 февраля исполнилось 15 лет. Пара имеет четырех детей и иногда публикует семейные фотографии в социальных сетях.

"Комментарии" уже писали, что абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик заявил, что через два года закончит профессиональную карьеру в боксе. По его словам, за это время он планирует провести еще два боксерских поединка на ринге.