Усик заявил, что закончит карьеру: сколько еще поединков проведет на ринге

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик заявил, что через два года закончит профессиональную карьеру в боксе. По его словам, за это время он планирует провести еще два боксерских поединка на ринге.

Александр Усик. Фото из открытых источников

38-летний Александр Усик дал интервью Sky Sports, где поведал свои планы на будущее.

"Думаю, у меня осталось в боксе два года, полтора. Я прекрасно себя чувствую. Чувствую, что мне нужно будет готовиться еще к двум боям, не больше. Только два", — сказал Усик.

По словам Усика, следующим его соперником на ринге станет победитель поединка между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером.

"Я буду сражаться с тем, кто победит – Джозеф Паркер, Даниэль Дюбуа, без проблем", – отметил Усик.

Дюбуа и Паркер проведут сражение 22 февраля. На кону будет стоять пояс IBF, которым владеет британец.

Напомним, что в мае 2024 года Александр Усик победил раздельным решением судей британца Тайсона Фьюри и стал первым за последние 25 лет абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. В настоящее время Усик владеет четырьмя из пяти главных поясов в тяжелом весе: WBO, WBA, WBC и IBO. Пояс IBF Усик отдал Дюбуа после того, как согласился на реванш против Тайсона Фьюри.

За свою карьеру Усик провел 23 боя на профессиональном ринге. Во всех одержал победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге лучших боксеров в истории Украины, где Усик занял второе место.

Также "Комментарии" писали, что Александр Усик назвал лучшего боксера мира. Это боксер, проведший 41 бой и одержавший 41 победу.