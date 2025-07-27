Усик заявил, что хотел бы изменить гимн Украины: какая причина

Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нравятся некоторые фразы в тексте гимна Украины. По словам абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, они не "соответствуют реальности жизни".

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик во время интервью британскому изданию Daily Mail получил вопрос, ощущает ли он по-другому выход на ринг под гимн Украины после начала полномасштабного вторжения России и больше ли его начал вдохновлять украинский славень перед боем.

"Это всегда было особенным для меня. Это гимн моей страны, где я родился и живу. Поэтому это всегда было особенным", – сказал Усик.

Однако украинский боксер отметил, что хотел бы изменить украинский гимн, а именно некоторые его слова.

"Но я бы изменил некоторые фразы в гимне. Честно говоря, мне не нравятся некоторые фразы в гимне. Они не соответствуют реальности жизни", — считает Усик, который подчеркнул, что "у нас невероятный гимн – он всегда меня мотивирует".

В интервью Усик не указал, какие именно слова в гимне Украине ему хотелось бы изменить и почему они не отвечают реалиям жизни украинцев.

19 июля Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая в День соборности заявила, что ей будет некомфортно петь гимн Украины и решила переработать его под себя. По ее словам, в тексте "Вроде бы мы только надеемся, но не живем настоящим", поэтому Безуглая поправила слова, вызвавшие у нее дискомфорт.

Также "Комментарии" писали, что WBO назначила Усику обязательную защиту чемпионских титулов против Джозефа Паркера. Что известно об этом боксере и возможном следующем сопернике Усика.