Усик против Фьюри (часть вторая): как оценил легендарный бой искусственный интеллект

Kingdom Arena, Эр-Рияд, Саудовская Аравия. В главном событии вечера британский супертяж (свыше 90,7 кг) Тайсон Фьюри уступил в реванше Александру Усику из Украины в бою за пояса по версиям WBA Super, WBC и WBO. Подробно описали бой в издании VRinge.

Бой Усика и Фьюри. Фото: Associated Press

Усик сразу же предлагает высокий темп, огромное количество обманных движений, на которые огромный претендент вынужден постоянно реагировать.

Фьюри начинает хитрить. Придерживает оппонента и наносит удары. Усик апеллирует к рефери, но тот считает, что всё чисто. Конкурентное начало боя. Претендент хорошо джебит. Сегодня у него выше ручная скорость, чем в первом поединке. Чемпион пытается измотать соперника темпом.

В 4-м раунде два подряд солидных попадания от Усика. Возможно, это самый чисто выигранный раунд на старте боя. А следующая трёхминутка однозначно пошла Фьюри — шикарный апперкот, сразу же несколько неприятных ударов по корпусу. Похоже на 3-3. Но на картах судей может быть всё что угодно.

Функционалка Фьюри начинает давать сбой. Он отдаёт инициативу, пытается контратаковать. Проигрывает третий подряд раунд. План Б есть? Похоже на удар ниже пояса от Тайсона. Но рефери рядом. Он так не считает.

Претендент нашёл в себе силы. Он вновь пытается работать первым номером. Усик не отдаёт центр ринга и принимает силовой бой. Впереди чемпионские раунды. Там всё и решится.

№11 однозначно за Усиком. А вот решающий получился максимально конкурентным. Шикарный бой. Конкурентный бой. Усик как минимум не проиграл. Но дождёмся решения судей.

Карты: трижды 116-112 в пользу чемпиона. Всё честно!

Как оценил бой ИИ

В преддверии реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри саудовский организатор Турки Аль аш-Шейх объявил, что поединок помимо официальных судей впервые в истории будет оценивать искусственный интеллект. Таким образом влиятельный затейник в перспективе рассчитывает избавиться от предвзятого и некомпетентного судейства, которое зачастую портит впечатление от спортивной составляющей.

По прошествии боя 21 декабря, итогом которого стала победа Усика по очкам с одинаковым счётом 116-112 по мнению всех трёх судей, был обнародован вердикт ИИ-судьи.

У него разрыв оказался ещё существеннее: 118-112 в пользу Усика. ИИ отдал Фьюри только 2 раунда — второй и пятый, а также посчитал стартовую и финальную 3-минутки ничейными 10-10. Все остальные раунды по мнению умной машины ушли в актив Александра.