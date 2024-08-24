logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Усик подарил Зеленскому пояс чемпиона (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Усик подарил Зеленскому пояс чемпиона (ВИДЕО)

Спортсмен пообещал выиграть еще один чемпионский пояс

сегодня, 23:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Украинский боксер Александр Усик передал президенту Украины Владимиру Зеленскому пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Усик подарил Зеленскому пояс чемпиона (ВИДЕО)

Усик встретился с Зеленским. Фото из открытых источников

Это произошло во время встречи президента Украины с победителями и призерами летних Олимпийских игр-2024.

Александр Усик передал Владимиру Зеленскому свой пояс WBC (Всемирного боксерского совета), который завоевал в бою против британца Тайсона Фьюри.

"Это честь – получить пояс. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. За то, что прославляешь украинскую силу и непобедимость", — заявил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским военнослужащим на территориях Курской области РФ следует строить траншеи и противотанковые заграждения, заявили американские чиновники, военные и эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times. Как пишет газета, на Курщине ВСУ пока не создали систему оборонительных траншей, не минировали местность и не обустраивали противотанковые заграждения. "Если ВСУ не будут защищать территорию с помощью траншей и мин, то удержать территорию Курской области будет практически невозможно", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не проводится ради усиления переговорной позиции Украины для предстоящих переговоров с Россией. По словам Владимира Зеленского, цели наступления ВСУ в Курской области заключаются в пополнении обменного фонда, нанесении превентивных ударов, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумскую область, а также в том, чтобы показать российскому обществу, что для российского диктатора "дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11453
Теги:

Новости

Все новости