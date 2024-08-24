Усик подарил Зеленскому пояс чемпиона (ВИДЕО)

Украинский боксер Александр Усик передал президенту Украины Владимиру Зеленскому пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Усик встретился с Зеленским. Фото из открытых источников

Это произошло во время встречи президента Украины с победителями и призерами летних Олимпийских игр-2024.

Александр Усик передал Владимиру Зеленскому свой пояс WBC (Всемирного боксерского совета), который завоевал в бою против британца Тайсона Фьюри.

"Это честь – получить пояс. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. За то, что прославляешь украинскую силу и непобедимость", — заявил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским военнослужащим на территориях Курской области РФ следует строить траншеи и противотанковые заграждения, заявили американские чиновники, военные и эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times. Как пишет газета, на Курщине ВСУ пока не создали систему оборонительных траншей, не минировали местность и не обустраивали противотанковые заграждения. "Если ВСУ не будут защищать территорию с помощью траншей и мин, то удержать территорию Курской области будет практически невозможно", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не проводится ради усиления переговорной позиции Украины для предстоящих переговоров с Россией. По словам Владимира Зеленского, цели наступления ВСУ в Курской области заключаются в пополнении обменного фонда, нанесении превентивных ударов, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумскую область, а также в том, чтобы показать российскому обществу, что для российского диктатора "дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения".