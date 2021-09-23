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Усик перешел на украинский язык во время пресс-конференции в Лондоне (ВИДЕО)

Александр Усик пообщался со СМИ перед главным боем в карьере

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева








В столице Великобритании прошла пресс-конференция известных боксеров Александра Усика и Энтони Джошуа. Общаясь с представителями СМИ, украинский боксер разговаривал на украинском. Поступок боксера очень удивил общество, ведь известно, что спортсмен в жизни общается на русском языке. Пресс-конференцию опубликовали YouTube-канал Matchroom Boxing.

Усик перешел на украинский язык во время пресс-конференции в Лондоне (ВИДЕО)

Александр Усик (фото REUTERS)

Отвечая на вопрос журналистов спортсмен отметил, что он не волнуется перед важным поединком. А, наоборот, прекрасно себя чувствует, ведь давно ждал этого момента и поединка.

По его словам, его бой с Джошуа войдет в историю бокса.

Известно, что поединок состоится 25 сентября в Лондоне. Александр Усик сразится за титулы чемпиона мира, которыми располагает Энтони, в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Джошуа попытался зацепить украинского чемпиона Усика. Накануне важного поединка между Джошуа и Александром Усиком, британский боксер решил потролить украинца тем, что он способен только на то, чтобы жонглировать хорошо мячами. Соответствующее видео и комментарий к нему спортсмен выложил у себя в Instagram. Джошуа "залил" в сеть видео с тренировки. На видео видно, как британец жонглирует большими мячами. Своим комментарием под видео боксер решил подколоть своего соперника Александра Усика, который уже не раз размещал у себя на странице в соцсети ролики. На видео Александр демонстрировал свои навыки жонглера. Отметим, ранее украинский боксер также высказался о предстоящем бое и своем сопернике. Правда, украинец был более сдержан в комментариях.


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Источник: https://youtu.be/rsEBgjpovGA
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