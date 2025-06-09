Усик озвучил неожиданное предложение для Трампа

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Slava Kot
Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу переехать на неделю в его дом, чтобы ощутить последствия войны в Украине. По словам украинского боксера, каждую ночь над его домом летают самолеты и падают бомбы.
Александр Усик. Фото из открытых источников
Александр Усик в интервью BBC Sport обратился к Дональду Трампу с неожиданным предложением осуществить визит в Украину. Кроме того, боксер готов предоставить американскому президенту собственное жилье, чтобы Трамп лучше понял реалии войны России против Украины.
Боксер добавил, что россияне обстреливают его дом каждую ночь. По словам Усика, он слышит звуки полета дронов, ракет и бомб, которые запускает Россия.
Усик имеет здание в Ворзеле, недалеко от Киева. В начале полномасштабной войны здание Усика пострадало от действия армии РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик обратился к Трампу с просьбой о войне. Боксер призвал президента США "открыть глаза" и завершить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что букмекеры оценили шансы на победу Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Поединок между боксерами за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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