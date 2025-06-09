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Усик озвучил неожиданное предложение для Трампа

Усик призвал Трампа приехать в Украину и пожить неделю в его доме.

сегодня, 08:33
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Автор:
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Slava Kot

Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу переехать на неделю в его дом, чтобы ощутить последствия войны в Украине. По словам украинского боксера, каждую ночь над его домом летают самолеты и падают бомбы.

Усик озвучил неожиданное предложение для Трампа

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик в интервью BBC Sport обратился к Дональду Трампу с неожиданным предложением осуществить визит в Украину. Кроме того, боксер готов предоставить американскому президенту собственное жилье, чтобы Трамп лучше понял реалии войны России против Украины.

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я отдам ему свой дом. Живи, пожалуйста, в Украине и наблюдай за происходящим каждую ночь", — сказал Усик.

Боксер добавил, что россияне обстреливают его дом каждую ночь. По словам Усика, он слышит звуки полета дронов, ракет и бомб, которые запускает Россия.

"Каждую ночь над моим домом падают бомбы и летают самолеты. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Хватит", — подчеркнул украинский боксер.

Усик имеет здание в Ворзеле, недалеко от Киева. В начале полномасштабной войны здание Усика пострадало от действия армии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик обратился к Трампу с просьбой о войне. Боксер призвал президента США "открыть глаза" и завершить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что букмекеры оценили шансы на победу Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Поединок между боксерами за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли".



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Источник: https://sportnews.24tv.ua/oleksandr-usik-de-zaraz-zhive-bokser-foto-budinku-ukrayini-de_n2710186
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