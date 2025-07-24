Усик официально получил нового соперника: кто им стал

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик получил официальное назначение следующего соперника. Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинца провести обязательную защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера. У обеих сторон есть 30 дней на заключение сделки.

Джозеф Паркер. Фото: Photosport

WBO опубликовала официальное сообщение в Instagram, где объявила Джозефа Паркера следующим соперником Александра Усика.

"WBO официально начала переговоры по обязательному бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Джозефом Паркером. Обе стороны имеют 30 дней, чтобы достичь соглашения, иначе WBO перейдет к денежному выкупу. Пусть начнется обратный отсчет", — говорится в заявлении WBO.

Это решение стало следствием победы Усика 19 июля в пятом раунде нокаутом над Даниэлем Дюбуа. Джозеф Паркер, являющийся временным чемпионом WBO, выступает как обязательный претендент на полноценный титул.

Что известно о Джозефе Паркере

33-летний новозеландский боксер имеет весомый послужной список. В профессиональном боксе он провел 39 боев, из которых выиграл 36 (24 нокаутом), потерпев лишь три поражения. Паркер был чемпионом мира по версии WBO в 2016-2018 годах, а с 2024-го владеет статусом временного чемпиона этой организации. На любительском уровне он дважды становился чемпионом Новой Зеландии, а также завоевал серебряную медаль на Юношеских Олимпийских играх 2010 года. В 2012 Паркер перешел в профессионалы.

Если Усик не согласится на бой с Паркером, он будет вынужден отказаться от титула WBO. Это будет означать потерю звания абсолютного чемпиона мира, полученного после объединения титулов WBA, WBO, IBF, IBO и WBC. Ранее Усик уже терял этот титул, когда отказался от обязательной защиты в пользу реванша с Тайсоном Фьюри.

Таким образом, несмотря на обязательное сражение с Джозефом Паркером Усик может выбрать более коммерчески привлекательные предложения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик после боя с Дюбуа назвал боксеров с которыми готов сразиться.

Также "Комментарии" писали, что скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА.