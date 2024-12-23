Усик обратился к украинцам: что сказал чемпион после победы

После зрелищной победы над Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии, чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик обратился к украинцам и своим поклонникам со всего мира. Свои мысли и эмоции он разделил в коротком видео, которое записал в самолете на обратном пути.

Усик обратился к украинцам

В ролике, опубликованном на его странице в Instagram, Усик выглядел спокойным и счастливым. Чемпион поблагодарил всех за поддержку, особенно за молитвы, которые, по его словам, помогли ему добиться успеха:



"Все отлично – победа есть. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Слава Богу! Спасибо за молитвы," – сказал боксер.

Александр также обратился к своим фанатам в Великобритании, подчеркнув, что их поддержка была для него очень важна. Его слова были искренними и теплыми:



"Слава Богу за все! Слава Украине", – добавил Усик в конце.

Поединок с Тайсоном Фьюри стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса. Он не только подтвердил статус Усика как одного из лучших боксеров ХХ века, но и стал еще одним символом несокрушимости украинцев.

Ранее "Комментарии" писали, что в ночь на 22 декабря мир бокса стал свидетелем одного из самых ожидаемых событий года : Александр Усик успешно защитил все свои пояса в тяжелом весе, победив Тайсона Фьюри единогласным решением судей со счетом 116 против 112. Это был бой, полон мастерства, выдержки и неожиданных поворотов, которые еще раз подтвердили феноменальность украинского чемпиона

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