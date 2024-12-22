Усик назвал самого лучшего боксера мира

Александр Усик назвал американского боксера Теренса Кроуфорда лучшим боксером мира. Кроме того, Усик отдал титул лучшего боксера Европы украинцу, а также назвал лучший боксерский поединок 2024 года.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик в интервью ресурсу TNT Sports Boxing ответил на серию вопросов о лучших боксерах мира. К примеру, своего соперника 36-летнего Тайсона Фьюри украинец назвал лучшим британским боксером.

Лучшим в мире боксером, по мнению Александра Усика, стал 37-летний американец Теренс Кроуфорд. Он неоднократно выигрывал чемпионские титулы в четырех весовых категориях. За свою карьеру Кроуфорд провел 41 бой, где одержал 41 победу, 31 из которой окончилась нокаутом. Кроме того, американский боксер бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе.

Также Усик назвал украинца Даниэля Лапина лучшим боксером Европы. Кроме того, Усик отдал Лапину титул лучшего молодого боксера. 27-летний Лапин 21 декабря перед сражением Усика с Фьюри победил к тому времени непобедимого француза Дилана Колина. Сам же Лапин имеет на своем счету 11 боев. Украинец побеждал во всех, а четыре из них закончились нокаутом.

Еще Усик считает, что его бой с Тайсоном Фьюри стал лучшим сражением года.

Александр Усик – украинский непобедимый боксер. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и тяжелом весе. Одержал 23 победы в 23 поединках, 14 из которых нокаутом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тайсон Фьюри получил 179 ударов. Вот как его победил Александр Усик.

Также "Комментарии" писали о 15 различных образах, которыми Усик напугал Тайсона Фьюри перед реваншем.