Усик может потерять звание абсолютного чемпиона мира: в чем причина

19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся один из самых ожидаемых боксерских вечеров года. Украинский боксер Александр Усик провел бой-реванш против британца Даниэля Дюбуа и уже в пятом раунде завершил поединок эффектным нокаутом. Таким образом, Усик во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Однако теперь украинский боксер может утратить этот статус.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик рискует потерять чемпионский пояс WBO, который является одним из главных, обеспечивающих звание абсолютного чемпиона.

Еще до организации реванша из Дюбуа Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала Усика провести защиту титула в бою с новозеландцем Джозефом Паркером. Тогда боксеру предоставили отсрочку для поединка за абсолют с британцем. Но после победы Усика, WBO требует проведения обязательной защиты титула. Если Усик не согласится сразиться с Паркером в ближайшее время, его могут лишить титула WBO.

Это уже не первый подобный случай в карьере украинского боксера. После победы над Тайсоном Фьюри Усик потерял пояс IBF из-за отказа от обязательного боя с другим претендентом и выбрал провести реванш против британца.

Пока команда Усика не сделала официального заявления по поводу следующего поединка. Однако Усик после победы над Дюбуа назвал несколько возможных следующих соперников. В списке также было имя Джозефа Паркера. Украинский боксер к бою с Дюбуа говорил, что планирует провести 1-2 боя и завершить карьеру, поэтому в последнем выходе на ринг Усик может сосредоточиться не на защите титула, а на лучшем финансовом предложении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА. Усик ему ответил.