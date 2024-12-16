Усик и Фьюри снова в ринге: букмекеры прогнозируют, в каком раунде все решится

21 декабря 2024 в Саудовской Аравии состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года. Украинский чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик снова встретится на ринге с британцем Тайсоном Фьюри. На кону будут стоять четыре пояса, которыми владеет Усик: WBA, WBO, WBC и IBO.

Усик и Фьюри снова в ринге: подтвердят ли букмекеры свои прогнозы

Этот реванш станет продолжением истории, начатой в мае 2024 г., когда Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Теперь у британского боксера есть шанс исправить свои ошибки, а украинец — доказать, что его предыдущая победа не была случайностью.

Букмекеры уже сделали свои прогнозы. По их оценкам, фаворитом реванша является Усик. Коэффициент на его победу составляет 1,54, в то время как на выигрыш Фьюри — 2,50. Наименее вероятным результатом считается ничья с коэффициентом 16,00.

В частности, букмекерская компания GGBET уже предлагает всевозможные ставки. Одной из наиболее интересных является ставка на нокаут Александра Усика в 8 раунде с коэффициентом 22,00. Аналитики считают, что именно в этом раунде у украинца самые большие шансы финишировать соперника, и это одно из наиболее вероятных решений поединка.

Для тех, кто верит в быстрый результат, ставки на нокаут Усика в 6-м, 7-м, 9-м или 10-м раунде могут принести выигрыш в 25 раз больше. Прогнозы на то, что Усик сможет завершить бой в 5 или 11 раунде, также имеют высокие коэффициенты, достигающие уровня 28,00.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся 19 мая 2024 года в Эр-Рияде. Он завершился победой Усика. Судьи разделили свои голоса: счет был 115–112, 114–113 и 113–114. Ключевым моментом боя стал девятый раунд, когда Усик отправил Фьюри в нокдаун.

Ранее "Комментарии" писали, что официальный проморолик к реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже успел привлечь внимание поклонников бокса по всему миру. Яркое видео поражает кинематографическим подходом и нестандартной концепцией, что делает его более похожим на трейлер к голливудскому фильму, чем на обычное спортивное промо.