UFC Fight Night уже этой ночью: чем интересен главный поединок вечера

Этой ночью впервые с 2019 года в Сан-Паулу, Бразилия состоится турнир UFC. В главном поединке UFC Fight Night 231 в тяжелом весе сойдутся два нокаутера Джейлтон Алмейда против Деррика Льюиса. Об этом сообщает UFC.



Льюис перед боем. Фото с открытых источников

Джейлтон Алмейда пришел в UFC из-за претендентской серии Дэйны Уайта одолев соперника гильотиной во 2-м раунде. Далее одержал 5 побед подряд в промоушене. Он с легкостью победил Маркеса, Туркаля, Портера, Абдурахимова и Розенстрайка, преодолев каждого досрочно. После такой серии побед Джейлтон получил право сразиться в главном поединке вечера.



Деррик Льюис является настоящим ветераном UFC. За почти 10 лет выступлений в промоушене он одержал 18 побед. "Зверь" никогда не выбирал соперников и сражался с топами дивизиона. В послужном списке Льюиса есть победы над Нганной, Олейником, Волковым, Нельсоном, Гонзагой. Уступал Деррик Митриону, Ханту, Кормье, Дос Сантосу, Гану. Этой ночью Льюису предстоит очередная проверка на прочность.



Оба бойца нокаутера, поэтому можно ожидать очень яркий поединок, который вряд ли пройдет все 5 раундов. Исходя из стиля бойцов, посмотреть этот поединок однозначно стоит.



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Напомним, что по информации от промоутера Фрэнка Уоррена, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком снова изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в марте в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

