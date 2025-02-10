Трагический случай в боксе: после титульного боя скончался боксер

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Slava Kot
Через неделю после поражения в боксерском поединке скончался 28-летний боксер Джон Куни. Как сообщил его промоутер, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная во время боя.
Боксёр Джон Куни. Фото: skysports
1 февраля Джон Куни защищал свой титул чемпиона в кельтском суперлегком весе против валлийца Натана Гавеллса. Бой был остановлен в девятом раунде и присуждено поражение Джону Куни.
Как сообщил промоутер боксера Марк Данлоп, его обследовала медицинская команда на ринге и отправила в Королевскую больницу Виктории в Белфасте. Позже он подтвердил, что у Джона Куни произошло внутричерепное кровоизлияние и нужна операция, чтобы снизить давление на мозг.
Куни несколько дней был в реанимации, где врачи пытался спасти ему жизнь, однако боксер скончался.
Бывший двукратный чемпион Европы по версии WBO Конрад Каммингс сказал, что коллеги Куни были "совершенно разорены" его смертью и подчеркнул, каким опасным может быть спорт.
Каммингс описал Куни как "воина" на ринге, но в личном общении как "приятного и тихого молодого человека".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирно известный боксер скончался спустя шесть дней после победы.
Также "Комментарии" писали о том, от чего скончался украинский боксер Вячеслав Узелков.
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