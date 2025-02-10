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Трагический случай в боксе: после титульного боя скончался боксер

Умер 28-летний боксер Джон Куни.

сегодня, 12:36
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Slava Kot

Через неделю после поражения в боксерском поединке скончался 28-летний боксер Джон Куни. Как сообщил его промоутер, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная во время боя.

Трагический случай в боксе: после титульного боя скончался боксер

Боксёр Джон Куни. Фото: skysports

1 февраля Джон Куни защищал свой титул чемпиона в кельтском суперлегком весе против валлийца Натана Гавеллса. Бой был остановлен в девятом раунде и присуждено поражение Джону Куни.

Как сообщил промоутер боксера Марк Данлоп, его обследовала медицинская команда на ринге и отправила в Королевскую больницу Виктории в Белфасте. Позже он подтвердил, что у Джона Куни произошло внутричерепное кровоизлияние и нужна операция, чтобы снизить давление на мозг.

Куни несколько дней был в реанимации, где врачи пытался спасти ему жизнь, однако боксер скончался.

"С большой грустью мы должны сообщить, что после недели борьбы за его жизнь, Джон Куни, к сожалению, умер. Его родители и его невеста хотели бы поблагодарить персонал Королевской больницы и всех, кто отправлял сообщения поддержки и молитвы. Он был любимым сыном, братом и партнером, и нам понадобится всю жизнь, чтобы забыть, какой он был особенный. Почивай с миром", – говорится в заявлении о смерти боксера от его семьи.

Бывший двукратный чемпион Европы по версии WBO Конрад Каммингс сказал, что коллеги Куни были "совершенно разорены" его смертью и подчеркнул, каким опасным может быть спорт.

"Он был сильным человеком, каждый раз выкладывался по полной. До этого боя он был непобедим 11 раз подряд", — сказал Каммингс.

Каммингс описал Куни как "воина" на ринге, но в личном общении как "приятного и тихого молодого человека".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирно известный боксер скончался спустя шесть дней после победы.

Также "Комментарии" писали о том, от чего скончался украинский боксер Вячеслав Узелков.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c6271me3929o
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