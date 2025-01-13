Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление: видео боксера

Тайсон Фьюри, один из самых известных боксеров, объявил о завершении своей карьеры в боксе. 2024 год стал для него годом, поразившим не только его поклонников, но и весь мир бокса. После двух поражений от украинца Александра Усика в борьбе за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, Фьюри сделал неожиданное заявление, завершающее свою спортивную карьеру.

Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников

В своем коротком обращении к фанатам, опубликованном в Instagram, Фьюри сказал:

Привет всем, я собираюсь сделать это кратким и приятным. Я хотел бы объявить о своем уходе из бокса. Это был взрыв. Я любил каждую минуту этого, и я собираюсь кончить на этом. Пусть Бог благословит всех. До встречи на другой стороне!





Тем временем фанаты разделились на несколько лагерей. Некоторые поддержали боксера и пожелали ему дальнейших успехов, некоторые не верят в окончание карьеры и ждут возвращения Фьюри на ринг, а другие возмущены и хотят увидеть его бой с Джошуа.

Несмотря на его огромный успех в мире спорта, год 2024 стал для Тайсона Фьюри тяжелым. Два поражения от Усика, которые стали не только ударом для его карьеры, но и для его фанатов, могли повлиять на его решение.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский боксер Александр Усик снова подтвердил свой статус одного из лучших боксеров ХХ века в тяжелом весе и одолел Тайсона Фьюри в реванше. Однако сразу после боя оба спортсмена были отстранены от бокса Всемирным боксерским советом (WBC). Причиной послужили стандартные правила безопасности, касающиеся здоровья бойцов после тяжелых поединков.

Кроме того, авторитетный портал BoxRec, официально признанный Комиссией Ассоциации Бокса, опубликовал рейтинг лучших украинских боксеров в истории. Первые три места получили братья Кличко и Александр Усик.