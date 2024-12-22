Тайсон Фьюри получил 179 ударов: вот как его победил Александр Усик

В ночь на 22 декабря мир бокса стал свидетелем одного из самых ожидаемых событий года: Александр Усик успешно защитил все свои пояса в тяжелом весе, победив Тайсона Фьюри единогласным решением судей со счетом 116 против 112. Это был бой, исполненный мастерства, выдержки и неожиданных поворотов, еще раз подтвердивших феноменальность украинского чемпиона.

Усик и Фьюри. Фото: DAZN

Усик подходил к бою, имея на 25 кг меньший вес, чем Тайсон Фьюри. В тяжелом весе это огромная разница, которая могла бы стать решающим фактором для британского боксера. Но Усику это не помешало. Напротив, этот фактор лишь подчеркнул его быстроту, точность и феноменальную защиту.

В начале боя Фьюри выглядел уверенно и агрессивно, используя свое физическое превосходство. Тем не менее, с каждым следующим раундом украинец начал перехватывать инициативу, и демонстрировал свою способность контролировать темп поединка. Тактика Усика заключалась в том, чтобы изматывать соперника, а затем наносить точные удары, и это принесло свои плоды.

Статистика боя стала еще одним доказательством превосходства Усика. Хотя Тайсон Фьюри нанес больше ударов — 509 против 423 у Усика, их эффективность была значительно ниже. Британец достиг цели только в 144 случаях (28,3%), тогда как украинец попал 179 раз (42,3%).

Эта разница четко иллюстрирует преимущество Усика в технике. Его удары были не только точными, но и стратегическими, что позволило ему доминировать в большинстве раундов.

Несмотря на жалобы Фьюри, судьи были единодушны в своих оценках: каждый отдал победу Усику в восьми раундах из двенадцати. Еще большее преимущество Усика в бою с Фьюри показал искусственный интеллект 118 на 112.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после победы над Фьюри Усик поднял на ринге саблю гетмана Мазепы.

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