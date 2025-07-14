Такого еще не было: какой гонорар получит Усик за бой с Дюбуа

Боксеры Александр Усик и Даниэль Дюбуа получат рекордные гонорары за совместный бой в тяжелом весе.

Стало известно, какой гонорар получит Усик за бой с Дюбуа

Общая сумма выплат за поединок составит $203,5 млн. , отмечают News Bet365.

Украинский боксер Александр Усик, владеющий чемпионскими поясами WBA , WBO , WBC и IBO , получит $132,28 млн. Этот гонорар станет самым большим в его карьере.

Обладатель титула IBF Дюбуа заработает $71,22 млн. Для британского боксера это будет рекордная прибыль.

У украинца уже был большой доход с поединков против Тайсона Фьюри. За первое сражение с британцем Усик получил $45 млн. Реванш принес ему еще $114 млн.

Теперь оба спортсмена снова встретятся. Реванш Усика и Дюбуа намечен на 19 июля.

Местом боя станет лондонский стадион "Уэмбли". На кону будет титул абсолютного чемпиона мира по хевивейту.

Их первая встреча прошла в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Он сохранил все свои чемпионские пояса – WBO, WBA, IBO и IBF.

3 июня Александр Усик обновил историю бокса. Украинский чемпион мира в тяжелом весе, обладатель поясов WBC, WBA и WBO, обошел Эвандера Холифилда в списке старейших чемпионов в хевивейте.

Сейчас Усик занимает седьмое место в рейтинге. Ему исполнилось 38 лет и 136 дней. Легендарный Холифилд расположился на восьмой позиции в возрасте 38 лет и 135 дней.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу переехать на неделю в его дом, чтобы ощутить на себе последствия войны в Украине. По словам украинского боксера, ночью над его домом летают самолеты и падают бомбы.