logo

BTC/USD

37085.58

ETH/USD

2058.40

LTC/USD

74.31

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Состоялась церемония взвешивания и битва взглядов UFC 295 Прохазка – Перейра: видео
commentss НОВОСТИ Все новости

Состоялась церемония взвешивания и битва взглядов UFC 295 Прохазка – Перейра: видео

Прохазка и Перейра сделали вес, главный бой вечера в силе

сегодня, 11:42
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








В преддверии поединка за вакантный титул UFC в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой состоялась церемония взвешивания. Все участники турнира также провели сражение взглядов. Об этом сообщает пресс-служба UFC, передают "Комментарии".

Состоялась церемония взвешивания и битва взглядов UFC 295 Прохазка – Перейра: видео

Битва взглядов Прохазки и Перейры. Фото прес-служба UFC

Результаты взвешивания

Главный кард:


  • Ржавчина Прохазка (92,62 кг) vs Алекс Перейра (92,53 кг)

  • Сергей Павлович (117,84 кг) vs Том Аспинелл (118,65 кг)

  • Джессика Андраде (52,61 кг) vs Маккензи Дерн (52,43 кг)

  • Мэтт Фревола (70,57 кг) vs Бенуа Сен-Дени (70,76 кг)

  • Диего Лопес (65,95 кг) vs Пэт Сабатини (66,13 кг)

Прелимы:

  • Назим Садыхов (70,57 кг) vs Вячеслав Борщев (70,21 кг)

  • Матеуш Ребецки (70,66 кг) vs Рузвельт Робертс (71,66 кг, не смог сделать вес)

  • Табата Риччи (52,34 кг) vs Лупита Годинез (52,16 кг)

  • Стив Эрцзег (56,97 кг) vs Алессандро Коста (56,88 кг)

Ранние прелимы:

  • Джерад Гордон (70,57 кг) vs Марк Мадсен (70,12 кг)

  • Джон Кастанеда (62,41 кг) vs Кунг Хо Канг (62,59 кг)

  • Джошуа Ван (57,06 кг) vs Кевин Борджас (57,06 кг)

  • Деннис Бузукджа (66,04 кг) vs Джамал Эммерс (66,67 кг, не смог сделать вес).


Перед боем

Прохазка дебютировал в UFC в 2020 году против 7 номера рейтинга (тогда) полутяжелого веса Волкана Оздемера, нокаутированного во втором раунде. Меньше чем через год он разделил октагон с третьим номером рейтинга Домиником Рейесом. И в этом бою также во втором раунде оформил невероятный нокаут локтем с разворота. После двух уверенных и красивых побед над топами дивизиона чех получил бой за титул чемпиона мира против нынешнего тренера Перейры – Гловера Тейшейры. Бойцы выдали настоящую зарубу, из которой в конце поединка победителем вышел Прохазка. Он сумел задушить 42-летнего бразильца в 5 раунде и стать чемпионом UFC в полутяжелом весе. Затем из-за полученной травмы оставил титул вакантим.

Алекс Перейра пришел в сильнейшую лигу мира в 2021 году после блестящей карьеры в кикбоксинге. В дебютном бою у UFC бразилец, тогда выступавший в среднем весе нокаутировал грека Михайлидиса во втором раунде. Затем в тяжелом поединке победил по очкам своего соотечественника Бруно Силву. Следующей жертвой Перейры стал Стрикланд, нокаутированный в первом раунде. После этого было организовано долгожданное сражение между ним и доминирующим чемпионом среднего веса Израэлем Адесаньей. В пятом раунде бразилец зажал "Последнего повелителя стихий" у клетки и наносил очень тяжелые удары, в результате чего рефери остановил бой. Через пол года Адесанья взял реванш и нокаутировал Перейру во втором раунде. В июле бразилец поднялся до полутяжелого веса, где победил бывшего чемпиона Яна Блаховича.

Читайте также, что стали известны гонорары крупнейшей звезды UFC Конора Макгрегора. Произошло это из-за судебного коллективного иска бойцов на организацию UFC.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C2UkqVNwa60
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!