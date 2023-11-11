Состоялась церемония взвешивания и битва взглядов UFC 295 Прохазка – Перейра: видео



















В преддверии поединка за вакантный титул UFC в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой состоялась церемония взвешивания. Все участники турнира также провели сражение взглядов. Об этом сообщает пресс-служба UFC, передают "Комментарии".



Битва взглядов Прохазки и Перейры. Фото прес-служба UFC

Результаты взвешивания

Главный кард:

Ржавчина Прохазка (92,62 кг) vs Алекс Перейра (92,53 кг)

Сергей Павлович (117,84 кг) vs Том Аспинелл (118,65 кг)

Джессика Андраде (52,61 кг) vs Маккензи Дерн (52,43 кг)

Мэтт Фревола (70,57 кг) vs Бенуа Сен-Дени (70,76 кг)

Диего Лопес (65,95 кг) vs Пэт Сабатини (66,13 кг)

Прелимы:

Назим Садыхов (70,57 кг) vs Вячеслав Борщев (70,21 кг)

Матеуш Ребецки (70,66 кг) vs Рузвельт Робертс (71,66 кг, не смог сделать вес)

Табата Риччи (52,34 кг) vs Лупита Годинез (52,16 кг)

Стив Эрцзег (56,97 кг) vs Алессандро Коста (56,88 кг)

Ранние прелимы:

Джерад Гордон (70,57 кг) vs Марк Мадсен (70,12 кг)

Джон Кастанеда (62,41 кг) vs Кунг Хо Канг (62,59 кг)

Джошуа Ван (57,06 кг) vs Кевин Борджас (57,06 кг)

Деннис Бузукджа (66,04 кг) vs Джамал Эммерс (66,67 кг, не смог сделать вес).





Перед боем

Прохазка дебютировал в UFC в 2020 году против 7 номера рейтинга (тогда) полутяжелого веса Волкана Оздемера, нокаутированного во втором раунде. Меньше чем через год он разделил октагон с третьим номером рейтинга Домиником Рейесом. И в этом бою также во втором раунде оформил невероятный нокаут локтем с разворота. После двух уверенных и красивых побед над топами дивизиона чех получил бой за титул чемпиона мира против нынешнего тренера Перейры – Гловера Тейшейры. Бойцы выдали настоящую зарубу, из которой в конце поединка победителем вышел Прохазка. Он сумел задушить 42-летнего бразильца в 5 раунде и стать чемпионом UFC в полутяжелом весе. Затем из-за полученной травмы оставил титул вакантим.



Алекс Перейра пришел в сильнейшую лигу мира в 2021 году после блестящей карьеры в кикбоксинге. В дебютном бою у UFC бразилец, тогда выступавший в среднем весе нокаутировал грека Михайлидиса во втором раунде. Затем в тяжелом поединке победил по очкам своего соотечественника Бруно Силву. Следующей жертвой Перейры стал Стрикланд, нокаутированный в первом раунде. После этого было организовано долгожданное сражение между ним и доминирующим чемпионом среднего веса Израэлем Адесаньей. В пятом раунде бразилец зажал "Последнего повелителя стихий" у клетки и наносил очень тяжелые удары, в результате чего рефери остановил бой. Через пол года Адесанья взял реванш и нокаутировал Перейру во втором раунде. В июле бразилец поднялся до полутяжелого веса, где победил бывшего чемпиона Яна Блаховича.



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