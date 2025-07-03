Соперник Усика возобновил свою карьеру, чтобы выйти на ринг в последний раз против украинца

Британский боксер Тайсон Фьюри официально объявил о возвращении на ринг ради третьего и последнего поединка против украинского боксера Александра Усика. В заявлении Фьюри назвал дату боя с Усиком, которая запланирована на 18 апреля 2026 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников

Тайсон Фьюри в своем Instagram сообщил, что восстанавливает свою боксерскую карьеру, чтобы снова выйти на ринг против непобедимого Александра Усика.

"18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли". Трилогия! Великобритания. Обращайтесь к @spencerbrownmrgoldstar, чтобы приобрести билеты", — говорится в сообщении с фотографией Усика и Фьюри.

Новость впоследствии подтвердила и стриминговая платформа DAZN, транслировавшая предыдущие бои обоих боксеров.

Фьюри завершил профессиональную карьеру в конце 2024 года после второго поражения от Усика. В мае 2025-го он заявлял, что доволен жизнью вне ринга и не планирует возвращаться в бокс. Однако слухи о трилогии с Усиком распространялись все это время, особенно на фоне заявлений, что Фьюри готов вернуться только ради боя с украинцем. В частности, саудовский организатор Турки Аль-Шейх утверждал, что договоренность о третьем бое была достигнута, и британца снова увидят в ринге, однако не в Саудовской Аравии, а в Лондоне.

Первое сражение между Усиком и Фьюри состоялось 18 мая 2024 года в Эр-Рияде. Тогда украинец победил разделенным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. Реванш, состоявшийся 21 декабря того же года на стадионе Kingdom Arena, завершился убедительной победой Усика единогласным решением судей 116:112.

Пока Фьюри готовится к своему возвращению, Усик сосредоточен на следующей защите титула. 19 июля он снова выйдет на "Уэмбли", на этот раз против британца Даниэля Дюбуа, владеющего поясом IBF. Для украинца это шанс снова объединить все титулы в супертяжелом весе и в очередной раз стать абсолютным чемпионом мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик установил уникальное достижение победив Фьюри.

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