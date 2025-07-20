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Скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА: как отреагировал украинец

Александр Усик не отрицает возможность провести бой с Джейком Полом.

20 июля 2025, 08:37
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Автор:
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Slava Kot

После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик может оказаться перед новым вызовом. Блогер и боксер Джейк Пол предложил украинцу поединок по правилам смешанных единоборств (ММА). Усик не отказался от предложения Джейка Пола.

Скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА: как отреагировал украинец

Джейк Пол вызвал Александра Усика на бой по правилам ММА

После победы на стадионе "Уэмбли", где Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира, на ринге появился еще американский блогер-боксер Джейк Пол, проведший с украинским боксером битву взглядов. Далее последовало символическое рукопожатие, которое многие успели расценить как согласие украинца на потенциальный бой.

Впоследствии Джейк Пол на платформе X бросил вызов Александру Усику и предложил провести бой в формате ММА, где помимо ударов руками, можно бить ногами, локтями и коленями, а также использовать борцовские приемы, в частности удушения, броски и болевые захваты.

"Поздравляю с грандиозной победой одного из самых выдающихся супертяжеловесов всех времен — Усика. Я очень уважаю тебя. А теперь давай проведем бой по правилам ММА для всего мира", — написал Пол.

Позже, во время пресс-конференции, Усик подтвердил, что не исключает поединка с Джейком Полом.

"Да, я готов (сражаться с Джейком Полом), но мне нужно отдохнуть", – сказал Усик.

Ожидается, что 38-летний Усик проведет еще один последний поединок в профессиональном боксе перед завершением карьеры.

Джей Пол – звезда YouTube, который в 2018 году начал карьеру боксера победой над другим ютубером. По состоянию на 2025 год Джей Пол имеет в своем активе 11 побед и одно поражение. В частности, в 2024 году он победил легендарного Майка Тайсона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто будет следующим соперником Усика в ринге. Украинский боксер назвал имена после победы над Дюбуа.

Также "Комментарии" писали, что Усик сказал после боя с Дюбуа и кому посвятил победу.



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