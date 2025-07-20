Скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА: как отреагировал украинец

После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик может оказаться перед новым вызовом. Блогер и боксер Джейк Пол предложил украинцу поединок по правилам смешанных единоборств (ММА). Усик не отказался от предложения Джейка Пола.

Джейк Пол вызвал Александра Усика на бой по правилам ММА

После победы на стадионе "Уэмбли", где Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира, на ринге появился еще американский блогер-боксер Джейк Пол, проведший с украинским боксером битву взглядов. Далее последовало символическое рукопожатие, которое многие успели расценить как согласие украинца на потенциальный бой.

Впоследствии Джейк Пол на платформе X бросил вызов Александру Усику и предложил провести бой в формате ММА, где помимо ударов руками, можно бить ногами, локтями и коленями, а также использовать борцовские приемы, в частности удушения, броски и болевые захваты.

"Поздравляю с грандиозной победой одного из самых выдающихся супертяжеловесов всех времен — Усика. Я очень уважаю тебя. А теперь давай проведем бой по правилам ММА для всего мира", — написал Пол.

Позже, во время пресс-конференции, Усик подтвердил, что не исключает поединка с Джейком Полом.

"Да, я готов (сражаться с Джейком Полом), но мне нужно отдохнуть", – сказал Усик.

Ожидается, что 38-летний Усик проведет еще один последний поединок в профессиональном боксе перед завершением карьеры.

Джей Пол – звезда YouTube, который в 2018 году начал карьеру боксера победой над другим ютубером. По состоянию на 2025 год Джей Пол имеет в своем активе 11 побед и одно поражение. В частности, в 2024 году он победил легендарного Майка Тайсона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто будет следующим соперником Усика в ринге. Украинский боксер назвал имена после победы над Дюбуа.

Также "Комментарии" писали, что Усик сказал после боя с Дюбуа и кому посвятил победу.