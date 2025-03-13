Самое дорогое разбитое яйцо в истории: оно стоило 100 тыс. фунтов

Британский боксер Крис Юбэнк младший получил штраф в 100 тыс. фунтов стерлингов (5,3 млн гривен) за неспортивное поведение во время официального мероприятия перед боем с Конором Бенном. Во время традиционной "дуэли взглядов" Юбэнк достал из кармана куртки яйцо и ударил им по лицу противника.

Яйцо. Фото из открытых источников

Инцидент между боксерами произошел в феврале 2024 года, когда спортсмены впервые встретились перед поединком, запланированным на 26 апреля 2025 года на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. "Дуэль взглядов" между Юбэнком и Бенном из-за инцидента с яйцом не только сорвала официальное мероприятие, но и возникла массовая драка среди фанатов.

В заявлении Контрольный совет британского бокса пояснил, что 35-летний Юбэнк нарушил положение 25 по поводу ненадлежащего поведения и должен заплатить 100 тыс. фунтов стерлингов штрафа за разбитое яйцо о голову соперника. Таким образом, оно стало самым дорогим разбитым яйцом в истории.

Крис Юбэнк должен заплатить 100 тыс. фунтов за разбитое яйцо. Фото: Sky Sports

Бой между Юбэнком и Бенном должен был состояться еще в октябре 2022 года, но за несколько дней до поединка Бенн провалил тест на допинг. В его организме был обнаружен кломифен – препарат, повышающий уровень тестостерона.

После продолжительного расследования WBC и антидопинговые органы оправдали Бенна в феврале 2023 года. Они приняли объяснение, что запрещенное вещество попало в организм вместе с пищей из-за чрезмерного потребления яиц. Таким образом, поведение Юбэнка с яйцом стало провокацией по поводу допингового скандала с его противником Конором Бенном.

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