Результат боя Усик – Дюбуа могут изменить: появились новые видеодоказательства

Украинский боксер Александр Усик снова стал абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе победив Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли". Хотя раньше бой закончился нокаутом от Усика, новые кадры указывают, что команда Дюбуа сдалась еще до окончания обратного отсчета. Это может изменить официальный исход сражения.

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

19 июля Александр Усик изначально уверенно контролировал бой против Дюбуа. Ключевым моментом стал пятый раунд, когда после серии ударов Усика Дюбуа оказался сначала в нокдауне, а затем в нокауте. Таким образом, бой завершился досрочно победой Усика нокаутом.

Однако Даррен Астон в соцсети X опубликовал видео, на котором видно, что команда Дюбуа сдалась, еще до окончания отсчета рефери и выбросила полотенце на ринг. Выброшенное на ринг полотенце означает проигрыш боя. В этом случае победа фиксируется как технический нокаут, а не классический нокаут.

В боксе нокаут и технический нокаут — это два способа досрочного завершения поединка, но они отличаются по обстоятельствам и степени невозможности боксера продолжать бой.

Нокаут (KO) фиксируется тогда, когда боксер получает удар или серию ударов, в результате чего теряет способность продолжать поединок и не может подняться на ноги в течение 10 секунд, пока рефери ведет отсчет. А технический нокаут (TKO) – это ситуация, когда бой останавливается, потому что один из боксеров не может эффективно продолжать поединок или защищаться, но при этом он не обязательно теряет сознание, а отсчет не был отчислен до десяти.

Таким образом, боксерское сообщество может пересмотреть официальный результат боя Усик против Дюбуа и изменить окончание боя с нокаута на технический нокаут. Несмотря на это, это не повлияет на победу украинского боксера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик отстранен от бокса после боя с Дюбуа.

Также "Комментарии" писали, что в ОП заметили немаловажную деталь во время боя Усика против Дюбуа.