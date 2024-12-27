Рейтинг лучших боксеров в истории Украины: Усик занял второе место

Авторитетный портал BoxRec, официально признанный Комиссией Ассоциации Бокса, опубликовал рейтинг лучших украинских боксеров в истории. Первые три места получили братья Кличко и Александр Усик.

Лучшие украинские боксеры в истории

Согласно рейтингу BoxRec Владимир Кличко получил титул лучшего боксера в истории Украины. Кличко за свою боксерскую карьеру с 1996 по 2017 год провел 69 поединков, где одержал 64 победы, 54 из которых были нокаутом. Кличко в разный период владел титулами чемпиона мира бокса в тяжелой весовой категории по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring.

Второе место в рейтинге лучших боксеров Украины занимает непобедимый Александр Усик. Он провел 23 боксерских поединка, 14 из которых закончил досрочно нокаутом соперника. Александр Усик абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в период с 2018 по 2019 годы. Далее он начал боксировать в тяжелом весе, где в 2024 году стал абсолютным чемпионом мира объединив пять поясов WBO, IBF, WBA, WBC и IBO.

Третье место в списке BoxRec занимает Виталий Кличко. В боксерской карьере с 1996 по 2012 год Кличко провел 47 боев, одержал 45 побед, 41 из которых нокаутом. В тяжелой весовой категории Виталий Кличко владел титулами WBO, WBC и The Ring.

10 лучших боксеров в истории Украины по рейтингу BoxRec:

1. Владимир Кличко

2. Александр Усик

3. Виталий Кличко

4. Василий Ломаченко

5. Сергей Дзындырук

6. Виктор Постол

7. Владимир Сидоренко

8. Андрей Котельник

9. Денис Беринчик

10. Александр Гвоздик

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик назвал лучшего боксера мира.

Также "Комментарии" писали, что после боя в декабре Александр Усик и Тайсон Фьюри были отстранены от бокса.