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Рейтинг лучших боксеров в истории Украины: Усик занял второе место

Владимир Кличко признан лучшим украинским боксером в истории.

27 декабря 2024, 15:40
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Автор:
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Slava Kot

Авторитетный портал BoxRec, официально признанный Комиссией Ассоциации Бокса, опубликовал рейтинг лучших украинских боксеров в истории. Первые три места получили братья Кличко и Александр Усик.

Рейтинг лучших боксеров в истории Украины: Усик занял второе место

Лучшие украинские боксеры в истории

Согласно рейтингу BoxRec Владимир Кличко получил титул лучшего боксера в истории Украины. Кличко за свою боксерскую карьеру с 1996 по 2017 год провел 69 поединков, где одержал 64 победы, 54 из которых были нокаутом. Кличко в разный период владел титулами чемпиона мира бокса в тяжелой весовой категории по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring.

Второе место в рейтинге лучших боксеров Украины занимает непобедимый Александр Усик. Он провел 23 боксерских поединка, 14 из которых закончил досрочно нокаутом соперника. Александр Усик абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в период с 2018 по 2019 годы. Далее он начал боксировать в тяжелом весе, где в 2024 году стал абсолютным чемпионом мира объединив пять поясов WBO, IBF, WBA, WBC и IBO.

Третье место в списке BoxRec занимает Виталий Кличко. В боксерской карьере с 1996 по 2012 год Кличко провел 47 боев, одержал 45 побед, 41 из которых нокаутом. В тяжелой весовой категории Виталий Кличко владел титулами WBO, WBC и The Ring.

10 лучших боксеров в истории Украины по рейтингу BoxRec:

  • 1. Владимир Кличко
  • 2. Александр Усик
  • 3. Виталий Кличко
  • 4. Василий Ломаченко
  • 5. Сергей Дзындырук
  • 6. Виктор Постол
  • 7. Владимир Сидоренко
  • 8. Андрей Котельник
  • 9. Денис Беринчик
  • 10. Александр Гвоздик

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик назвал лучшего боксера мира.

Также "Комментарии" писали, что после боя в декабре Александр Усик и Тайсон Фьюри были отстранены от бокса.



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