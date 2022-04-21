Продал золотую медаль, чтобы помочь ВСУ: чемпион Всемирных игр по тайскому боксу ушел на фронт

Во время вторжения России на территорию Украины многие известные спортсмены, артисты и музыканты взяли в руки оружие и пополнили ряды ВСУ. Чемпион Всемирных игр по тайскому боксу Олег Примачев также решил уйти защищать свою страну от российских оккупантов. Кроме этого, спортсмен еще продал свою золотую медаль, чтобы помочь украинской армии и людям, пострадавшим от агрессии россии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Верховной рады Украины в Facebook.

В сообщении говорится, что у врага просто нет шансов, встретив таких украинских воинов.

"Чемпион Всемирных игр по тайскому боксу Олег Примачев готов к встрече с российскими оккупантами! А свою золотую медаль спортсмен уже продал на аукционе, чтобы помочь ВСУ и пострадавшим от войны соотечественникам. При встрече с такими ребятами у врага нет шансов", — говорится в сообщении.