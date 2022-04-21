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Продал золотую медаль, чтобы помочь ВСУ: чемпион Всемирных игр по тайскому боксу ушел на фронт

Олег Примачев даже продал свою золотую медаль, чтобы помочь армии и пострадавшим украинцам

сегодня, 19:14
Автор:

Лиля Воробьева
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Во время вторжения России на территорию Украины многие известные спортсмены, артисты и музыканты взяли в руки оружие и пополнили ряды ВСУ. Чемпион Всемирных игр по тайскому боксу Олег Примачев также решил уйти защищать свою страну от российских оккупантов. Кроме этого, спортсмен еще продал свою золотую медаль, чтобы помочь украинской армии и людям, пострадавшим от агрессии россии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Верховной рады Украины в Facebook.
В сообщении говорится, что у врага просто нет шансов, встретив таких украинских воинов.
"Чемпион Всемирных игр по тайскому боксу Олег Примачев готов к встрече с российскими оккупантами! А свою золотую медаль спортсмен уже продал на аукционе, чтобы помочь ВСУ и пострадавшим от войны соотечественникам. При встрече с такими ребятами у врага нет шансов", — говорится в сообщении. 
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 21-летняя модель Prada и Lacoste служит на передовой . Молодой киевлянин, ставший известным благодаря успешной карьере на модельном подиуме и звезда показов известных брендов, как Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste, Лев Улесов сейчас защищает свою страну на передовой. Важно, что Лев с первых дней российской агрессии в нашу страну служит на передовых позициях боевым медиком. Звезда подиума теперь ничем не отличается от других. Он говорит, что его план состоит в том, чтобы спасать людей с горячих мест, оказывать первую помощь на земле и вывозить тела за пределы передовой  украинских Вооруженных Сил

Продал золотую медаль, чтобы помочь ВСУ: чемпион Всемирных игр по тайскому боксу ушел на фронт

Спортсмен ушел на фронт (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=360207002812022&set=a.290275173138539
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