После победы Александр Усик поднял на ринге саблю гетмана Мазепы: зачем

После исторической победы в бою-реванше против Тайсона Фьюри чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик поднял над головой оригинальную саблю Ивана Мазепы.

Александр Усик поднимает саблю Ивана Мазепы. Фото: скриншот из видео

Об этом сообщает UKRAINE WOW.

В Саудовскую Аравию саблю доставили с соблюдением всех норм и под контролем музейных специалистов. Ее презентация – важный шаг культурной дипломатии.

"Сабля гетмана Мазепы сделана в конце XVII века. Она является образцом украинского оружейства, сформированного в частности под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения. Шаблю Иван Мазепа подарил за хорошую службу есаулу Савичу. Впоследствии его потомки продали ее собирателю коллекции украинской старины Василию Тарновскому. Так она оказалась в нашем музее, чтобы сегодня презентовать на весь мир украинскую культуру и одного из величайших украинских воинов", – рассказал Максим Блакитный, директор Черниговского областного исторического музея им. Тарновского.

Вдоль клинка сабли есть надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!" С правой стороны клинка изображены две свечи, два ангела, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой. Такое ее изображение называется "неувядающий цвет".

Этот проект организовали Благотворительный фонд Александра Усика и UKRAINE WOW. Соучредительницы UKRAINE WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей прокомментировали такой жест украинского боксера.

"На третьем году полномасштабной войны рассказывать об Украине важно как никогда. Особенно в странах, которые могут быть большими партнерами для нашей страны, ее восстановления и сохранения нашего культурного наследия. Саудовская Аравия – одна из них. И мы очень счастливы, что тема казачества, имя выдающегося гетмана отозвались организаторам события, и мы получили уникальное разрешение (впервые в истории бокса!) на экспонирование сабли Мазепы прямо на ринге в руках нашего чемпиона. Через подобные проекты мы будем привлекать внимание широкой аудитории к историям выдающихся украинцев, их наследию и вкладу в мировую культуру. Веками Россия осквернила имя гетмана Мазепы. Благодаря Александру Усику оно возвращается в мировое медиапространство и получит признание, которого заслуживает".

Напомним, бой Усика против Фьюри состоялся 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Украинец одержал победу раздельным решением судей.