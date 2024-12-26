После двух поражений от Усика Фьюри может завершить карьеру: что сказал его промоутер

2024 год стал знаковым в мире бокса, ведь Тайсон Фьюри, известный как "Цыганский король", потерпел первые поражения в своей карьере. Его соперником в обоих боях стал Александр Усик – украинский чемпион, одержавший победы в поединках, состоявшихся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Тайсон Фьюри может завершить карьеру

Перед вторым сражением Фьюри заявлял, что намерен нокаутировать Усика и завершить его боксерскую карьеру. Однако реальность оказалась другой – Усик снова доказал свое техническое мастерство и одержал победу.

После реванша в боксерских кругах стали говорить о возможном завершении карьеры Тайсона. Его промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал ситуацию:

"Если Фьюри решит уйти, я поддержу его. Он уже однажды делал паузу, но быстро вернулся. В этот раз решение может быть другим."

Хотя появились слухи о возможном третьем бое между Усиком и Фьюри, большинство экспертов сомневаются, что Александр согласится. Его внимание уже может быть направлено на новых соперников, таких как Даниэль Дюбуа, бросивший ему вызов или другие большие бои.

Ситуацию усугубляет и решение WBC отстранить Усика и Фьюри от ринга после их реванша 21 декабря, чтобы спортсмены могли восстановиться. Это заставляет обоих боксеров пересмотреть свои будущие планы.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинский юморист Виктор Розовый жестко высказался об Александре Усике после его победы над Тайсоном Фьюри. В своих сторозах в Instagram комик назвал боксера "п*тухом" и раскритиковал украинцев, которые радуются его триумфу. Виктор, сам ветеран войны и получивший тяжелое ранение на фронте, забросил Усику старые ошибки, связанные с его действиями в Крыму.